Российский военный спутник, который следил за запусками ракет с территории США, сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере...

В Минобороны уверяют, что всё прошло по плану.

С орбиты спутник сошёл 5 дней назад, но стало известно об этом сегодня. Аппарат Космос с порядковым номером 2430 входил в систему предупреждения о ракетном нападении, сообщил сайт Satflare со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Там предполагают, что обломки аппарата сгорели в слоях атмосферы или упали в южной части Тихого океана. Российские военные вскоре заявили, что спутник выполнил свою функцию, его увели с орбиты. Аппарат полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте примерно ста километров, сообщили в командовании Воздушно-космических сил. Добавили, что процесс схода с орбиты постоянно был под контролем. Военные уточнили, что спутник запустили в 2007м году и спустя 5 лет после выработки ресурса исключили из состава орбитальной группировки. Спутники системы Око, в которую входил аппарат, фиксируют инфракрасное излучение в атмосфере на фоне поверхности и именно так обнаруживают пуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

Россия сейчас формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Это спутники Тундра, первый из них вывели на орбиту в 2015 году.