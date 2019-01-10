Российский военный спутник, который следил за запусками ракет с территории США, сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере
В Минобороны уверяют, что всё прошло по плану.
С орбиты спутник сошёл 5 дней назад, но стало известно об этом сегодня. Аппарат Космос с порядковым номером 2430 входил в систему предупреждения о ракетном нападении, сообщил сайт Satflare со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Там предполагают, что обломки аппарата сгорели в слоях атмосферы или упали в южной части Тихого океана. Российские военные вскоре заявили, что спутник выполнил свою функцию, его увели с орбиты. Аппарат полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте примерно ста километров, сообщили в командовании Воздушно-космических сил. Добавили, что процесс схода с орбиты постоянно был под контролем. Военные уточнили, что спутник запустили в 2007м году и спустя 5 лет после выработки ресурса исключили из состава орбитальной группировки. Спутники системы Око, в которую входил аппарат, фиксируют инфракрасное излучение в атмосфере на фоне поверхности и именно так обнаруживают пуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США.
Россия сейчас формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Это спутники Тундра, первый из них вывели на орбиту в 2015 году.
Комментарии11
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fy_fy_fy_fy 10 января 2019 | 11:05
По плану путина сошел с орбиты.
pattrick1 10 января 2019 | 11:09
Российский военный спутник, который следил за запусками ракет с территории США, сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере...
Какая радость для украинско-израильских шакалов.
kalimator 10 января 2019 | 11:14
pattrick1: и какое горе для российско-венесуэльских овец.
desdichado 10 января 2019 | 11:09
Там некому было закрыть дыру в оболочке
plank1957 10 января 2019 | 11:07
Я удивляюсь, а почему это насчет дырки в корпусе МКС не заявили, что все так и замышлялось?
garalla 10 января 2019 | 11:07
Что-то всё у нас стало сходить с орбиты.
moncegorskyi 10 января 2019 | 11:08
Как там в песне - ...И ни Тихом океане, свой закончил он поход....
platonnekafrin 10 января 2019 | 11:09
"Я, - говорит, - устал и ухожу с орбиты."
mikhail_spb_ 10 января 2019 | 11:11
Интересно, сколько запусков американских баллистических ракет обнаружил этот спутник?
И кто теперь вместо него следит за американскими империалистическими ракетами?
grs_alx_112018 10 января 2019 | 11:16
ВЫ понимаете в чем прикол - спутник ни шатко не валко проболтался 5 лет в составе группировки и примерно столько же медленно, но с достоинством терся о слои атмосферы перед окончательным сходом в небытие.
n_eke_name 10 января 2019 | 11:19
grs_alx_112018: прикол в том, что ты -- дебил, способный только бить по клавишам.