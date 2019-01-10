Тоннель в столичном районе Тушино затопило после провала грунта, движение перекрыто. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«По имеющейся информации, произошел провал грунта в шлюзе ?8 [Канала имени Москвы] на склоне. Предварительно, площадь провала составляет 50 кв. м. Движение в тоннеле перекрыто», — сказал собеседник агентства.

По его данным, в момент происшествия машин в тоннеле не было.

На месте происшествия работают экстренные службы.

По словам источника, также затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы.

«Городская канализация не справляется с объемами воды, идет дальнейшее затопление», — добавил собеседник агентства.