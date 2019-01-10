Тоннель в столичном районе Тушино затопило после провала грунта, движение перекрыто
Тоннель в столичном районе Тушино затопило после провала грунта, движение перекрыто. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«По имеющейся информации, произошел провал грунта в шлюзе ?8 [Канала имени Москвы] на склоне. Предварительно, площадь провала составляет 50 кв. м. Движение в тоннеле перекрыто», — сказал собеседник агентства.
По его данным, в момент происшествия машин в тоннеле не было.
На месте происшествия работают экстренные службы.
По словам источника, также затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы.
«Городская канализация не справляется с объемами воды, идет дальнейшее затопление», — добавил собеседник агентства.
Комментарии7
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pattrick1 10 января 2019 | 11:07
Тоннель в столичном районе Тушино затопило после провала грунта, движение перекрыто...
Всем либеральным шакалам срочно выдвинуться к тоннелю в Тушино и шакалить там снимая всё на телефоны.
encopresis 10 января 2019 | 11:13
pattrick1: ты уже там, клоун демшизовый?
barukh_buzauskas 10 января 2019 | 11:19
pattrick1: канал уходит в канализацыю...
как безтомосная рф-ия...
ето отлично...!
mikhail_spb_ 10 января 2019 | 11:09
Нужно было собрать денег на капитальный ремонт провала, чтобы не слишком проваливался.
Не додумались.
ensebeo 10 января 2019 | 11:15
Так вот ты какой, обещанный прорыв!
barukh_buzauskas 10 января 2019 | 11:17
ensebeo: канал уходит в канализацыю...
ето отлично...!
gvs 10 января 2019 | 11:20
Достигли дна, но на этом останавливаться не стали )))))