Сейсмологи квалифицировали, как техногенное землетрясение в Искитимском районе Новосибирской области 9 января, сообщает МЧС. В ведомстве отметили, что подземные толчки магнитудой 4,3, скорей всего, вызваны обвалом сводов неиспользуемых шахт или выработок. В населённых пунктах Искитимского района разрушений нет, никто не пострадал.