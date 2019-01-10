Сейсмологи квалифицировали, как техногенное землетрясение в Искитимском районе Новосибирской области 9 января
Сейсмологи квалифицировали, как техногенное землетрясение в Искитимском районе Новосибирской области 9 января, сообщает МЧС. В ведомстве отметили, что подземные толчки магнитудой 4,3, скорей всего, вызваны обвалом сводов неиспользуемых шахт или выработок. В населённых пунктах Искитимского района разрушений нет, никто не пострадал.
Комментарии3
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post_v 10 января 2019 | 10:35
порода падала с первой космической скоростью?
grs_alx_112018 10 января 2019 | 10:48
post_v: Причем по абсолютно не предсказуемой траектории !!!
m_doc 10 января 2019 | 10:53
Дебилы эховские, что это за русскоподобный язык? Где и кто вас такому научил? Мож, вы там все поголовно Маугли:)))