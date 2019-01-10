В первую неделю Нового года в России зафиксирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Специалисты отмечают, что в двух субъектах превышены недельные эпидемические пороги заболеваемости.

О каких регионах идёт речь, не уточняется.