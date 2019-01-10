В первую неделю Нового года в России зафиксирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
В первую неделю Нового года в России зафиксирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Специалисты отмечают, что в двух субъектах превышены недельные эпидемические пороги заболеваемости.
О каких регионах идёт речь, не уточняется.
Комментарии2
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plidurok Андрей Филимонов 10 января 2019 | 10:40
Возможно, это объясняется высоким уровнем проспиртованности, а возможно, приказом Минздрава.
vova6_let 10 января 2019 | 11:00
До 9 января никто не работал, все пили. Кто будет регистрировать и кого ? Люди спьяну просто не могли доползти до поликлиники.