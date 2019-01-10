Региональные операторы вывоза мусора пожаловались в правительство на то, что местные власти снижают тарифы на услуги
Эти действия названы необоснованными и противозаконными, сообщает «Коммерсантъ». Источник издания в Минприроды подтвердил, что ведомство выявило случаи искусственного занижения уже утверждённых тарифов и нормативов накопления отходов в ряде регионов.
В начале года из разных регионов, включая Подмосковье, приходили сообщения с проблемами вывоза мусора.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
timwlad95 10 января 2019 | 10:50
Региональные операторы вывоза мусора пожаловались в правительство на то, что местные власти снижают тарифы на услуги
Эти действия названы необоснованными и противозаконными, сообщает «Коммерсантъ». Источник издания в Минприроды подтвердил, что ведомство выявило случаи искусственного занижения уже утверждённых тарифов и нормативов накопления отходов в ряде регионов.
В начале года из разных регионов, включая Подмосковье, приходили сообщения с проблемами вывоза мусора.
------------
Вот господин Горный ищё пример ублюдочной этики протестантского предпринимательства,за бесплатно другие должны работать так как толерантные все обязаны быть.
А надобно дрессировать за неисполнение законов уголовным преследованием.
Не исполнение законов это тоже диктатура нацизма которую надо уничтожать на корню.