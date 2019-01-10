Региональные операторы вывоза мусора пожаловались в правительство на то, что местные власти снижают тарифы на услуги

Эти действия названы необоснованными и противозаконными, сообщает «Коммерсантъ». Источник издания в Минприроды подтвердил, что ведомство выявило случаи искусственного занижения уже утверждённых тарифов и нормативов накопления отходов в ряде регионов.

В начале года из разных регионов, включая Подмосковье, приходили сообщения с проблемами вывоза мусора.