Первичное размещение акций Uber может быть перенесено из-за временной приостановки работы американского правительства
IPO — первичное размещение акций Uber может быть перенесено из-за временной приостановки работы американского правительства. Комиссия по ценным бумагам США не может обрабатывать заявки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
IPO планировалось провести в первом полугодии.
Комментарии1
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olegleon 10 января 2019 | 10:44
наиважнейшая информация для россиян!