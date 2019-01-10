IPO — первичное размещение акций Uber может быть перенесено из-за временной приостановки работы американского правительства. Комиссия по ценным бумагам США не может обрабатывать заявки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

IPO планировалось провести в первом полугодии.