Нафтогаз подал новый иск против Газпрома в Стокгольмский суд на 12 миллиардов долларов
Это связано с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы из-за того, что Россия строит обходные потоки, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в эфире украинского Пятого канала.
Ранее Арбитражный суд Стокгольма обязал Газпром выплатить Нафтогазу 2,5 миллиарда долларов за несоблюдение условий по минимальным объёмам прокачки газа через территорию Украины. Нафтогаз заявил, что готов отозвать этот иск, если Россия предоставит гарантии выплаты компенсации.
Комментарии16
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olegleon 10 января 2019 | 10:39
совсем рехнулись в Киеве. ещё бы подали иск, т.к. теперь грузоперевозки осуществляются автотранспортом, а не на волах
ostapba 10 января 2019 | 10:48
olegleon: на БЕЛАЗЕ только одна России и возит упаковку мандаринов в солнечный Магадан.
По зимнику реки Лена даже.
olegleon 10 января 2019 | 10:50
ostapba: а могла бы волов закупить на Украине и на них возить. Киев должен срочно иск подать за такие убытки!
ostapba 10 января 2019 | 10:59
olegleon: и какая тебе настоящая цена??
Как волу, чтоб хоть на потеху бандеровцам даже??.
creta 10 января 2019 | 11:12
ostapba: Наш местный дурачок Остап опять пишет бред. Даже...
dustkolorado 10 января 2019 | 11:17
Четверг, 10 Января 2019, 06:46
В Высоком суде Амстердама закончились слушания по выполнению решения арбитража относительно принудительного взыскания активов "Газпрома", арестованных в Нидерландах
Слушания проходили в рамках "транзитного дела", сообщил 9 января исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые "Газпром" обязан оплатить "Нафтогазу" по решению арбитража. Суд в Нидерландах арестовал активы российского "Газпрома" для выплаты НАК "Нафтогаз Украины" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража."(с)
ukretotakoividskota 10 января 2019 | 10:43
Это какляцкая система, она уже никого не ипет.
igor919191 10 января 2019 | 10:45
"Скоро зима", трубе гамзец. Начинают крутить задницей. Глянем как наши на переговорах себя поведут.
timwlad95 10 января 2019 | 10:46
Нафтогаз подал новый иск против Газпрома в Стокгольмский суд на 12 миллиардов долларов
Это связано с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы из-за того, что Россия строит обходные потоки, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в эфире украинского Пятого канала.
Ранее Арбитражный суд Стокгольма обязал Газпром выплатить Нафтогазу 2,5 миллиарда долларов за несоблюдение условий по минимальным объёмам прокачки газа через территорию Украины. Нафтогаз заявил, что готов отозвать этот иск, если Россия предоставит гарантии выплаты компенсации.
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Проблема для Украины в том,что они так же повязаны законом брал,не брал ,но по договору плати,так как цена занижена за оптовую сделку.
И потому арбитражу выносить по Украине, что Украины права,что не платит за тоно что недобрала,а России платить потому что не прокачала тот объём что заключён по договору ,но по договору есть обязательство платить именно за этот объём транзита,это протестантская жидовская ублюдочная шизофрения на основе сильный всегда прав.
Ну так как в реальности Украина банкрот как и США с Евросоюзом,то на хрен послать всех этих ублюдочных жидовских протестантских мошенников пытающихся заработать на своём статусе объявив себя рабовладельцами.
Вот господин Горный, что есть этика протестантского ублюдочного предпринимательства,обворовывать всех используя статус.
Так, что тут проблему решает либо война истреблять это алчное протестантское жидовское стадо как делали Каин и Моисей,либо самим в рабство идти потому что протестанты жиды пархатые объявили всех россиян своими рабами .
Вы раб господин Горный чтобы исполнять шизофренические указания нацистов психопатов с Украины и из Евросоюза, и США?!
ostapba 10 января 2019 | 10:57
timwlad95: это тебя, твой же друг Горный чпокнул метизами??
Как Каин Авеля даже??
timwlad95 10 января 2019 | 11:06
ostapba: это тебя, твой же друг Горный чпокнул метизами??
Как Каин Авеля даже??
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Да все жиды пархатые протестанты грёбанные психопаты шизофреники,как платить налог вопят, что много,как хапать из бюджета вопят,что мало.
Господин Путин об этом господину Сечину прям на всю страну сказал,о такой ублюдочной протестантской этике предпринимательства.
ostapba 10 января 2019 | 10:53
Найдется ли анкерный болт на хитрую попу г-на Миллера с компанией??
По вопросу использования украинских ПЗХ ..
Газпрому жечь газ в факеле, мол, дешевле, пока китайцу, как хозяину, пофиг.
Пока, это ключевое слово.
Даже.
lenia_kosoy 10 января 2019 | 11:01
...2019 год, год окончания договора транзита российского газа через Каклоусраину - не дай бог, нашему Газпрому, больше заключать с этой варварской страной Каклоусраиной ещё какие-то договора, пускай жрут каклы друг дружку до последнего какла!
skuller 10 января 2019 | 11:01
Удивительный иск к стране, с которой они якобы воюют 5 лет)
parasuk_ 10 января 2019 | 11:01
Пора украине прекращать жить на то, что удается насосать из трубы и становиться честной женщиной :)
echo_shar 10 января 2019 | 11:19
Украина делает все, чтобы обосновать необходимость строительства Северного потока 2 вставляя себя ненадежным и неадекватным партнером. ))