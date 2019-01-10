Нафтогаз подал новый иск против Газпрома в Стокгольмский суд на 12 миллиардов долларов

Это связано с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы из-за того, что Россия строит обходные потоки, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в эфире украинского Пятого канала.

Ранее Арбитражный суд Стокгольма обязал Газпром выплатить Нафтогазу 2,5 миллиарда долларов за несоблюдение условий по минимальным объёмам прокачки газа через территорию Украины. Нафтогаз заявил, что готов отозвать этот иск, если Россия предоставит гарантии выплаты компенсации.