Россия поставила Лаосу несколько учебно-боевых самолётов Як-130, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Як-130 – основной самолёт для подготовки летчиков ВВС России. Ранее Як-130 купили Бангладеш, Белоруссия и Мьянма.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что Лаос передал России 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. До недавнего времени бронетехника находилась на вооружении лаосской армии.