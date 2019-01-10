Россия поставила Лаосу несколько учебно-боевых самолётов Як-130
Россия поставила Лаосу несколько учебно-боевых самолётов Як-130, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Як-130 – основной самолёт для подготовки летчиков ВВС России. Ранее Як-130 купили Бангладеш, Белоруссия и Мьянма.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что Лаос передал России 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. До недавнего времени бронетехника находилась на вооружении лаосской армии.
Комментарии8
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sapiens17 10 января 2019 | 10:37
Купили или в кредит невозвратный?
Всё как во времена СССР. И тем же закончится.
mikhail_spb_ 10 января 2019 | 10:37
То есть Россия обменяла Лаосу самолёты на танки?
post_v 10 января 2019 | 10:37
Шойгу сэкономил чемодан денег
если бы Россия заново изготавливала танки Т-34, то средств ушло бы больше, чем стоят несколько Як-130
lenin3 10 января 2019 | 10:38
Ё-моё,променяли,панимашь,великую Зимбабву на какой-то Лаос.А Зимбабва ведь Крымнаш признала.Или в Зимбабве просто танки,которые могут пойти на ступени храма,кончились?)))
desdichado 10 января 2019 | 10:38
Ну и слава Богу! Лаосцы сразу же почувствуют улучшение своей жизни
cromwel 10 января 2019 | 10:40
Лаос Наш новый друг! Ждём ближайшего Соловьиного вы сера о том, какой Лаос хороший товарищ.
sin55 10 января 2019 | 10:46
поменяли новые самолеты для обучения летчиков на старые танки для покатушек на параде
valeromm 10 января 2019 | 11:10
Як-130 лучший учебно-боевой самолет в мире. Его по лицензии производят Китай и Италия.
Один из немногих успешных проектов пост-советского авиапрома.