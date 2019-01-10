Эксперты ВАДА начали работу по копированию данных московской антидопинговой лаборатории
Это уже второй визит представителей всемирного антидопингового агентства в Москву.
Россия не смогла предоставить ВАДА возможности скопировать базу данных до 31 декабря, как это было согласовано еще в сентябре, когда в правах восстановили российское антидопинговое агентство. Над нашим спортом нависла угроза возвращения санкций. Ситуация стала настолько серьезной, что ее пришлось разъяснять на самом высоком уровне. Пресс-секретрарь Президента Дмитрий Песков объяснил, что причиной неудачи первого визита инспекторов стал исключительно технические вопросы и на этот раз никаких проблем соответствием оборудования быть не должно. База данных лаборатории содержит информацию о пробах, которые были взяты у российских спортсменов в период с 2012 по 2015 год. Эта информация может как реабилитировать российских спортсменов, так и стать причиной их наказания.
По словам представителей ВАДА процесс может занять несколько дней.
Комментарии3
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vilingrad 10 января 2019 | 10:26
Надо этой ВАДЕ нассать в карман. Разумеется, чистой, незамутненной святой водой...
vitaly_mr23 10 января 2019 | 10:29
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
agamasat 10 января 2019 | 10:30
Технические сложности состояли в том, что не успевали подменить базу - ясно, как день.