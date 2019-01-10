В Хабаровском крае в похоронах криминального авторитета, по некоторым данным, участвовали силовики

Полиция проводит проверку.

В небольшом Амурске похоронили местного уголовного авторитета, на воровском жаргоне смотрящего за городом. На опубликованном в сети ролике видна вереница машин и сотни людей, которые идут за гробом. По такому случаю перекрыли движение и посыпали песком дороги, передает сайт «Амур.Инфо». Утверждается, что проститься с Юрием Зарубиным по прозвищу «Заруба» пришли глава местной полиции и городской прокурор. Однако в ведомствах это опровергли. При этом в МВД сообщили, что все-таки начали служебную проверку, пишет агентство «Росбалт». В полиции добавили, что автоинспекторы не перекрывали дорогу, а наоборот, помешали это сделать участникам похорон. Автор видеоролика установлен и с ним проводится беседа, по каким причинам он сделал публикацию, сказали в пресс-службе краевого управления МВД. В ведомстве добавили, что юристы оценят, насколько серьезный репутационный вред был нанесен органам внутренних дел.

По сведениям «Росбалта», полиция потребовала от автора ролика удалить его со всех ресурсов.