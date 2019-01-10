В Хабаровском крае в похоронах криминального авторитета, по некоторым данным, участвовали силовики
Полиция проводит проверку.
В небольшом Амурске похоронили местного уголовного авторитета, на воровском жаргоне смотрящего за городом. На опубликованном в сети ролике видна вереница машин и сотни людей, которые идут за гробом. По такому случаю перекрыли движение и посыпали песком дороги, передает сайт «Амур.Инфо». Утверждается, что проститься с Юрием Зарубиным по прозвищу «Заруба» пришли глава местной полиции и городской прокурор. Однако в ведомствах это опровергли. При этом в МВД сообщили, что все-таки начали служебную проверку, пишет агентство «Росбалт». В полиции добавили, что автоинспекторы не перекрывали дорогу, а наоборот, помешали это сделать участникам похорон. Автор видеоролика установлен и с ним проводится беседа, по каким причинам он сделал публикацию, сказали в пресс-службе краевого управления МВД. В ведомстве добавили, что юристы оценят, насколько серьезный репутационный вред был нанесен органам внутренних дел.
По сведениям «Росбалта», полиция потребовала от автора ролика удалить его со всех ресурсов.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 10 января 2019 | 10:07
Видать, мильтоны, прокурорские и прочие "служители закона" напрямую подчиняются уголовным авторитетам?
desdichado 10 января 2019 | 10:12
Участвовали силовики... Все правильно! Ведь вся братва обязана участвовать...
vitaly_mr23 10 января 2019 | 10:29
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otets_zvezdonyi 10 января 2019 | 10:32
юристы оценят, насколько серьезный репутационный вред был нанесен органам внутренних дел
+++++++++++++++++++++++
то есть, если подтвердиться, что менты и прокурорские несли гроб, то скажут, что вред небольшой и ограничатся двушечкой автору ролика?
xuato 10 января 2019 | 10:08
Смычка криминала с типа правоохранительными органами это и есть мафия!
olegleon 10 января 2019 | 10:09
"полиция потребовала от автора ролика удалить его со всех ресурсов. "
и с какой это стати она это потребовала?
если главный полицейский не принимал участия, то полиция тут не при делах. если принимал, то дело не против того ведут.
если же в ролике есть утверждение, что принимал, но его там не было, то "идите в суд"
pozordanilkiny2010 10 января 2019 | 10:12
А чего удивляться, они же из одной команды. Причем, по всей стране.
zemljanka 10 января 2019 | 10:18
Смотрящий
Хорошо
Смотрел...
mitja_76 10 января 2019 | 10:18
Ну, понятно, что кто-то из местной полиции должен полуофициально контактировать с криминальными авторитетами. Такие могут и на похороны прийти, лично я в этом криминала не вижу.
Но вот прокурор и полиции...это уже перебор.
sparky 10 января 2019 | 10:19
Это не мы. Их там нет. Нас провоцируют. И т.д. и т.п. Немедленно удалите.
Новое придумать у членов ОПГ с погонами не получается.
xuato 10 января 2019 | 10:20
А потом историки удивляются, Откуда мол революция ведь так мило жили, храмы, батюшки, скрепы, Путин от победы к победе шагал и вдруг...
osal 10 января 2019 | 10:21
В полиции обиделись на, "принимали участие". Это наглая потому что, они возглавляли зто мероприятие.
uralruss 10 января 2019 | 10:24
Амурские ихтамнеты - влипли очкарики.
wokal 10 января 2019 | 10:36
Криминал плюс власть имущие это сила которая подчинит любой народ своей воле или по за кону или по беспределу
zor 10 января 2019 | 10:44
Нескончаемым потоком к гробу видного криминального авторитета двигаются работники прокуратуры,УВД,члены партии и правительства.
Гимн российской федерации "Владимирский централ", в исполнении объедененного хора мальчиков из местных детских приютов трогает сердце каждого .Кто знает,может кто то из них в скором будущем займет место безвременно ушедшего смотрящего по городу,но все они хотят когда вырастут влиться в ряды местной банды ЕДРО.
Была зачитана телеграмма соболезнования от Пахана и кремлевских братков.
Спи спокойно дорогой товарищ!Твое дело в надежных руках.
unprejudiced 10 января 2019 | 10:57
И что. вон на Украине криминальный авторитет вместе с президентом петей порохом ездил в Турцию получать некий томос и стоял в первых рядах на снимках
lenia_kosoy 10 января 2019 | 11:08
Бредятина выложенная на "Грязной Луже" перекочевала на "Эхо Мудаков", следующей будет "Новая Желтая Газета" и так пока не закончатся все жополизационные СМИ.
sborisych 10 января 2019 | 11:15
Утверждается, что проститься с Юрием Зарубиным по прозвищу «Заруба» пришли глава местной полиции и городской прокурор. Однако в ведомствах это опровергли. При этом в МВД сообщили, что все-таки начали служебную проверку,
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За пол-годика перепроверятся, а там и поутихнет- переключится охлос на иные "новости"... А и то- хоть сЦсы в глаза- всё божья роса.