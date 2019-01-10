ФСБ объявило о ликвидации крупного канала поставок наркотиков из Центральной Азии в Россию. Сообщается, что активные члены группы – граждане нескольких государств задержаны с поличным в Москве. Изъято не менее 43 килограммов героина, передаёт Интерфакс.