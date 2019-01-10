ФСБ объявило о ликвидации крупного канала поставок наркотиков из Центральной Азии в Россию
ФСБ объявило о ликвидации крупного канала поставок наркотиков из Центральной Азии в Россию. Сообщается, что активные члены группы – граждане нескольких государств задержаны с поличным в Москве. Изъято не менее 43 килограммов героина, передаёт Интерфакс.
Комментарии11
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desdichado 10 января 2019 | 10:09
ФСБ ликвидировало... Значит взяло под свой контроль.
vikwlad 10 января 2019 | 10:28
desdichado:
Скорее всего, очередное враньё, как и сообщения о якобы ликвидациях террористов.
oldpartizan 10 января 2019 | 10:42
конкурентов валят?
vitaly_mr23 10 января 2019 | 10:29
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gregor 10 января 2019 | 10:11
Самолёт Патрушева будет простаивать ?
vilingrad 10 января 2019 | 10:23
Неделю ФСБ не работает. Гуляем!
bergmann 10 января 2019 | 10:29
Самый крупный канал поставок наркотиков в Россию - самолётами диппочты из Аргeнтины.
sborisych 10 января 2019 | 10:32
Не-е, ну это, видимо, не дипломатический канал поставки. Всего каких- то 43 килограмма.. Масштабы не те..
penny 10 января 2019 | 10:39
Разве там закрыли посольства?
По факту силовики просто отжали груз у курьера.
hodak47 10 января 2019 | 10:51
ФСБ и МИД - достойные ликвидаторы канала поставок...
kuchumka 10 января 2019 | 10:53
нужно сделать из южных границ проходной двор для всякого отребья, а потом победоносно ловить тех кто от туда тащит героин. Все при деле.