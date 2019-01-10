Роскосмос передаст Москве ДК Горбунова, спортплощадки, санатории и детские сады, принадлежащие Центру имени Хруничева
Роскосмос передаст Москве ДК Горбунова, спортплощадки, санатории и детские сады, принадлежащие Центру имени Хруничева, рассказал РБК глава корпорации Дмитрий Рогозин. Часть имущества будет передана бесплатно. Стоимость недвижимости, которую планируется продать, около миллиарда рублей. По словам Рогозина, эти деньги будут полностью направлены на техническое перевооружение Центра имени Хруничева.
Комментарии7
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luger_max_otto 10 января 2019 | 10:07
То есть всю социалку. Доходы- корпорации, расходы- муниципалам, чё...
olegleon 10 января 2019 | 10:15
luger_max_otto: а не всё ли равно из какого кармана расходы будут? и Центр, и ДК бюджетные организации.
luger_max_otto 10 января 2019 | 10:19
Бюджеты разные.
vitaly_mr23 10 января 2019 | 10:30
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
olegleon 10 января 2019 | 10:36
luger_max_otto: да. теперь с государственного на московский переложили. но для меня, как налогоплательщика из Москвы, никакой разницы. как уходили миллионы и миллиарды неизвестно куда, так и будут уходить.
ivar1964 10 января 2019 | 10:10
"Чего уставились? Ну, банкрот, так и банкрот! А вы думали, как бы я был богат, то пошов бы к вашему свалки ?! Ха-ха-ха! Свинота необразована! Конечно, мне ваших денег тольки и нада било!
xuato 10 января 2019 | 10:17
Все кина не будет, ДК и космонавтику пропили.