Роскосмос передаст Москве ДК Горбунова, спортплощадки, санатории и детские сады, принадлежащие Центру имени Хруничева, рассказал РБК глава корпорации Дмитрий Рогозин. Часть имущества будет передана бесплатно. Стоимость недвижимости, которую планируется продать, около миллиарда рублей. По словам Рогозина, эти деньги будут полностью направлены на техническое перевооружение Центра имени Хруничева.