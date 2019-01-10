В России ужесточат правила усыновления и опеки
Законопроект разработало министерство просвещения и науки.
Проект закона запрещает усыновлять больше одного ребёнка в год, кроме родных братьев и сестёр. По мнению авторов документа это позволит детям лучше адаптироваться в новой семье и снизит риск возврата в детдом. Сейчас разрешено усыновлять не больше восьми детей. Минпросвещения сначала предлагало ограничиться тремя, и это с учётом детей родных. Это не нашло понимания у приёмных родителей, а также РПЦ. В итоге предложение в документ не вошло. Другое ужесточение — усыновителям запретят по своему усмотрению менять место жительства. Это можно будет сделать после проверки в новой квартире или доме, где будет жить приёмный ребёнок, органами опеки. Всех совершеннолетних членов приёмных семей ждёт обязательное психологическое обследование. С целью защиты ребёнка. Сейчас процедура распространяется только на опекуна или усыновителя. Проект закона, как пишет газета Коммерсант, делает послабления для ВИЧ-инфицированных приёмных родителей. Если суд решит что усыновление отвечает интересам ребёнка, они возьмут его в семью.
В случае принятия закон вступит в силу в начале 2021 года. Поправки начали разрабатывать после ряда скандалов. Так пару лет назад большой резонанс получила история семьи в подмосковном Зеленограде, у которой забрали 10 из 13 детей из-за жалоб на побои.
Комментарии9
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tv_victim 10 января 2019 | 10:08
Удивляет то, что после принятия закона подлецов совершенно пропали сообщения о несчастных российских детях, усыновленных на бездуховном Западе... Недели не проходило, как из любого утюга вещали об очередной трагедии... Но приняли "закон подлецов" и все, как бабушка отшептала....
desdichado 10 января 2019 | 10:29
tv_victim: ...пропали сообщения о несчастных российских детях, усыновленных на бездуховном Западе...
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Зато сообщений о несчастных детях в самой России уйма...
vitaly_mr23 10 января 2019 | 10:30
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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gregor 10 января 2019 | 10:23
В России ужесточат правила усыновления и опеки
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В России отсутствуют ,по менталитеу большинства ,такие понятия ,как ослабить , улучшить , помиловать , свобода , друг ....... . Таких слов нет в обиходе большинства .
sborisych 10 января 2019 | 10:41
gregor:
Да не в России, а во власти.
gregor 10 января 2019 | 10:53
sborisych:
86 % ,а статистика говорит , шёпотом , что все 89 % .... поддерживает власть . А это ,можно сказать и есть вся Россия .... за исключением ... маленько процента меньшинства . Писать про титульное большинство , не хочется .... , стыдно .
sborisych 10 января 2019 | 11:09
gregor:
Официальная, и околовластная статистика в россии- проститутка на содержании.
gregor 10 января 2019 | 11:18
sborisych:
Я специально написал " ;- шёпотом " .
Потому ,как общался с специалистами из статистики , неофициально ,за стаканом " чая " .
85 % где-то ,населения России , не были за пределами России , многие за пределами своего города ,села ,деревни . Им не с кем и не счем сравнивать ,ни уровень жизни ,ни качество .
Что телевизор сказал ,то и одобрямс .
oksana63 10 января 2019 | 10:54
Опять безграмотно написанная новость. Получается по тексту, что сейчас разрешено усыновлять не более восьми детей в год.