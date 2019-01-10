В России ужесточат правила усыновления и опеки

Законопроект разработало министерство просвещения и науки.

Проект закона запрещает усыновлять больше одного ребёнка в год, кроме родных братьев и сестёр. По мнению авторов документа это позволит детям лучше адаптироваться в новой семье и снизит риск возврата в детдом. Сейчас разрешено усыновлять не больше восьми детей. Минпросвещения сначала предлагало ограничиться тремя, и это с учётом детей родных. Это не нашло понимания у приёмных родителей, а также РПЦ. В итоге предложение в документ не вошло. Другое ужесточение — усыновителям запретят по своему усмотрению менять место жительства. Это можно будет сделать после проверки в новой квартире или доме, где будет жить приёмный ребёнок, органами опеки. Всех совершеннолетних членов приёмных семей ждёт обязательное психологическое обследование. С целью защиты ребёнка. Сейчас процедура распространяется только на опекуна или усыновителя. Проект закона, как пишет газета Коммерсант, делает послабления для ВИЧ-инфицированных приёмных родителей. Если суд решит что усыновление отвечает интересам ребёнка, они возьмут его в семью.

В случае принятия закон вступит в силу в начале 2021 года. Поправки начали разрабатывать после ряда скандалов. Так пару лет назад большой резонанс получила история семьи в подмосковном Зеленограде, у которой забрали 10 из 13 детей из-за жалоб на побои.