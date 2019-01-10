Президент США Дональд Трамп навал «пустой тратой времени» встречу с лидерами демократов в Конгрессе
Президент США Дональд Трамп навал «пустой тратой времени» встречу с лидерами демократов в Конгрессе Чаком Шумером и Нэнси Пелоси. Они должны были обсудить вопрос финансирования строительства стены на границе с Мексикой, из-за которого в США продолжается, «шатдаун».
Трамп задал только один вопрос: согласятся ли демократы финансировать стену. Получив ответ «нет», президент покинул встречу, отметив, что тогда и нечего обсуждать.
Комментарии2
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liquidsky__ 10 января 2019 | 09:43
Ишь, как левотня боится потерять рабов! Как им всем не выгодны маневры Трампа по установлению законности. Как они все привыкли закрывать глаза и делать вид, что все так и должно быть, ведь куда не ткни, в любой завод или фабрику - везде пашут нелегалы.
greeg1 10 января 2019 | 09:46
Сильный ход. На такое способен только сильный человек. Мистер Трамп. Запомните. Нет такого хиллариста который не мечтал быть китайским Генсеком.