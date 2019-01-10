Саудовская Аравия продала долларовых облигаций на 7,5 миллиардов долларов в ходе первой распродажи после убийства журналиста Джамаля Хашогги, сообщает Wall Street Journal. По данным издания интерес к саудовским облигациям проявили сразу несколько известных западных банков. Облигации Саудовский Аравии остаются востребованными, несмотря на пострадавшую репутацию Эр-Рияда, делает вывод газета.