Сбербанк и ВТБ рассматривают возможность создания региональной авиакомпании на базе «Ютэйр», у которой огромные долги, и Сбербанк – крупнейший кредитор. Об этом пишет газета «Ведомости». Банки изучают разные варианты, модель ещё прорабатывается, заявил изданию представитель ВТБ. В Сбербанке и «Ютэйр» от комментариев отказались.