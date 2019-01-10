Сбербанк и ВТБ рассматривают возможность создания региональной авиакомпании на базе «Ютэйр»
Сбербанк и ВТБ рассматривают возможность создания региональной авиакомпании на базе «Ютэйр», у которой огромные долги, и Сбербанк – крупнейший кредитор. Об этом пишет газета «Ведомости». Банки изучают разные варианты, модель ещё прорабатывается, заявил изданию представитель ВТБ. В Сбербанке и «Ютэйр» от комментариев отказались.
Комментарии2
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danko1 10 января 2019 | 09:34
Награбили много. Ищут еще возможности в других сферах.
А вот вернуть населению вклады до 91г. не планируют.
cromwel 10 января 2019 | 09:49
наверное многие уже и не помнят, как Сбербанк начале девяностых кинул всех своих вкладчиков и украл их деньги. Вернуть отказался. Типа старый Сбербанк умер а это уже совсем другой Сбербанк. Сволочи. А теперь жируют на награбленном