Российская военная база может появиться в Центральноафриканской республике, но пока этот вопрос не обсуждался, заявила РИА министр обороны Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койяра. По её словам, решение должны принять президенты.

В августе прошлого года страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.