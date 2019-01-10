Российская военная база может появиться в Центральноафриканской республике
Российская военная база может появиться в Центральноафриканской республике, но пока этот вопрос не обсуждался, заявила РИА министр обороны Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койяра. По её словам, решение должны принять президенты.
В августе прошлого года страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.
Комментарии12
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igorrrpadlowitchs 10 января 2019 | 09:35
Следует добавить, что эта база появится на костях убитых журналистов!
danko1 10 января 2019 | 09:37
igorrrpadlowitchs: Чем больше войн и военных баз, чем интенсивнее гонка вооружения, тем больше нищих в России.
olegleon 10 января 2019 | 09:41
danko1: а сколько военных баз у России в других странах и сколько, например, у США или Британии?
кажется, Ваш аналитический вывод простое враньё, т.к. эти показатели никак не связаны
ostapba 10 января 2019 | 09:43
olegleon: ты собрался и храм русской православной церкви строить там людоедам?
Как родственным душам России даже???
ansata 10 января 2019 | 09:35
Пригожинские прииски охранять?
gvs 10 января 2019 | 09:37
Пригожин будет заготавливать свежую человечину к столу вошдя ))))
ostapba 10 января 2019 | 09:40
База???
База, оно конечно не свечной заводик в Самаре..
Но могли бы построить метизный заводик Шурику.
Горному даже.
shoorah 10 января 2019 | 09:42
Ну, отлично! Теперь заживём!
unprejudiced 10 января 2019 | 09:43
На востоке Сирии в ходе столкновения с террористами "Исламского государства" погибли пять военнослужащих Великобритании, которые воюют в составе международной коалиции под эгидой США. Об этом сообщила газета Al-Watan.
Указано, что еще несколько британцев получили ранения и доставлены в госпиталь в городе Хасеке.
По данным издания, банды ИГ воспользовались песчаной бурей для контратаки на позиции арабо-курдских формирований Силы демократической Сирии (СДС), которым оказывали боевую поддержку британские военные.
Либерда, а ну ка, начинайте дружно запевать про англосаксов
ostapba 10 января 2019 | 09:45
unprejudiced: федерасы России попутали ЦАР с Сирией??
А беженцам из Сирии ты когда будешь выписывать доверенность на православную крышу??
В своем Мухосранске даже?
piter_ug 10 января 2019 | 09:44
А чего, тамошние людоеды местных не едят?
yralez 10 января 2019 | 09:49
Вопрос уже ею решен с Пришлепиным.
База так и будет называться----российских наемников.