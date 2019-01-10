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09:30, 10 января 2019

Российский военный спутник «Космос-2430» был планово сведён с орбиты 5 января

Этот процесс контролировался на всех участках траектории. Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном, сообщило командование Воздушно-космических Сил. По данным военных, космический аппарат, запущенный в 2007 году, в 2012 был выведен из состава орбитальной группировки.

О том, что спутник сошёл с орбиты, первыми сообщили американские военные. Аппарат отслеживал запуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

Комментарии

7

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post_v 10 января 2019 | 09:37

те самые 27 Махов

luger_max_otto 10 января 2019 | 09:41

Да, гиперзвуковой разведчик.

platonnekafrin 10 января 2019 | 09:37

Упал с орбиты по плану... Это, как раз, ясно, объясните только, почему же всё это тогда выросло у оленя?

vilingrad 10 января 2019 | 09:39

Его планово свели в могилу. И в гроб сходя, благословил...

zor 10 января 2019 | 09:50

"Был планово сведен с арбиты...."
Не можешь предотвратить-возглавь.
vilingrad:

ivar1964 10 января 2019 | 09:44

//... процесс контролировался на всех участках траектории.//

Странно. Сейчас в тренде изделия с непредсказуемой траекторией.

blindpew_33 10 января 2019 | 09:48

Вот нравятся мне здешние комментаторы.
Даже когда нечего сказать, обязательно нужно тиснуть какой-нибудь набор букф.
Недержание сознания?
Обыкновенное же событие - свод с орбиты исчерпавшего ресурс космического аппарата, каковых болтается на орбите тысячи.

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