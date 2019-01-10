Российский военный спутник «Космос-2430» был планово сведён с орбиты 5 января
Этот процесс контролировался на всех участках траектории. Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном, сообщило командование Воздушно-космических Сил. По данным военных, космический аппарат, запущенный в 2007 году, в 2012 был выведен из состава орбитальной группировки.
О том, что спутник сошёл с орбиты, первыми сообщили американские военные. Аппарат отслеживал запуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США.
Комментарии7
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post_v 10 января 2019 | 09:37
те самые 27 Махов
luger_max_otto 10 января 2019 | 09:41
Да, гиперзвуковой разведчик.
platonnekafrin 10 января 2019 | 09:37
Упал с орбиты по плану... Это, как раз, ясно, объясните только, почему же всё это тогда выросло у оленя?
vilingrad 10 января 2019 | 09:39
Его планово свели в могилу. И в гроб сходя, благословил...
zor 10 января 2019 | 09:50
"Был планово сведен с арбиты...."
Не можешь предотвратить-возглавь.
vilingrad:
ivar1964 10 января 2019 | 09:44
//... процесс контролировался на всех участках траектории.//
Странно. Сейчас в тренде изделия с непредсказуемой траекторией.
blindpew_33 10 января 2019 | 09:48
Вот нравятся мне здешние комментаторы.
Даже когда нечего сказать, обязательно нужно тиснуть какой-нибудь набор букф.
Недержание сознания?
Обыкновенное же событие - свод с орбиты исчерпавшего ресурс космического аппарата, каковых болтается на орбите тысячи.