Российский военный спутник «Космос-2430» был планово сведён с орбиты 5 января

Этот процесс контролировался на всех участках траектории. Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном, сообщило командование Воздушно-космических Сил. По данным военных, космический аппарат, запущенный в 2007 году, в 2012 был выведен из состава орбитальной группировки.

О том, что спутник сошёл с орбиты, первыми сообщили американские военные. Аппарат отслеживал запуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США.