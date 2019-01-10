Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что готов принять главу NASA Джима Брайдестайна в России после того, как был отменён его визит в США. Как заявил Рогозин в интервью РБК, что американцы хотят и дальше отправлять астронавтов к МКС на российских «Союзах».

Рогозин добавил, что в Роскосмосе не получали официальных объяснений от NASA и пока воздержатся от ответных мер.