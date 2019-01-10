Рогозин заявил, что готов принять главу NASA Джима Брайдестайна в России после того, как был отменён его визит в США
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что готов принять главу NASA Джима Брайдестайна в России после того, как был отменён его визит в США. Как заявил Рогозин в интервью РБК, что американцы хотят и дальше отправлять астронавтов к МКС на российских «Союзах».
Рогозин добавил, что в Роскосмосе не получали официальных объяснений от NASA и пока воздержатся от ответных мер.
Комментарии7
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kir_pich_101 10 января 2019 | 09:06
У него в голове тупость борется с глупостью.
Даже и не знаю, кто победит...
opiatnovyi63 10 января 2019 | 09:20
kir_pich_101: Пнули Рогозина ногой в одно место, а он сделал вид , что пинка не было!
lager23 10 января 2019 | 09:09
Разве гора может идти к Магомету?
luger_max_otto 10 января 2019 | 09:20
Готов принять за кого?
ostapba 10 января 2019 | 09:33
Была нужда сопливых целовать..
Жди..конечно..и насморк лечи даже.
belmondo 10 января 2019 | 09:33
Если гора не идёт к Магомеду, а Магомеду визы к горе не дают?
blindpew_33 10 января 2019 | 09:37
А Брайдестайн сам-то в курсе, что он хочет приехать к Рогозину? Прям рвётся, ночами не спит?
А прикольно было бы разыграть: пригласить директора НАСА, а тем временем занести его в санкционный список, и завернуть прямо на границе. Щекан бы сильно радовался и смеялся своей шутке. Правда, недолго.