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09:00, 10 января 2019

Рогозин заявил, что готов принять главу NASA Джима Брайдестайна в России после того, как был отменён его визит в США

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что готов принять главу NASA Джима Брайдестайна в России после того, как был отменён его визит в США. Как заявил Рогозин в интервью РБК, что американцы хотят и дальше отправлять астронавтов к МКС на российских «Союзах».

Рогозин добавил, что в Роскосмосе не получали официальных объяснений от NASA и пока воздержатся от ответных мер.

Комментарии

7

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kir_pich_101 10 января 2019 | 09:06

У него в голове тупость борется с глупостью.
Даже и не знаю, кто победит...

opiatnovyi63 10 января 2019 | 09:20

kir_pich_101: Пнули Рогозина ногой в одно место, а он сделал вид , что пинка не было!

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lager23 10 января 2019 | 09:09

Разве гора может идти к Магомету?

luger_max_otto 10 января 2019 | 09:20

Готов принять за кого?

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ostapba 10 января 2019 | 09:33

Была нужда сопливых целовать..
Жди..конечно..и насморк лечи даже.

belmondo 10 января 2019 | 09:33

Если гора не идёт к Магомеду, а Магомеду визы к горе не дают?

blindpew_33 10 января 2019 | 09:37

А Брайдестайн сам-то в курсе, что он хочет приехать к Рогозину? Прям рвётся, ночами не спит?
А прикольно было бы разыграть: пригласить директора НАСА, а тем временем занести его в санкционный список, и завернуть прямо на границе. Щекан бы сильно радовался и смеялся своей шутке. Правда, недолго.

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