Из колонии под Петербургом вышел на свободу участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай»

Константина Теплякова освободили на полгода раньше, чем планировалось.

Хакер из группы «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков получил условно-досрочное освобождение. Вообще он должен был отбывать наказание до начала лета, однако администрация исправительной колонии поселка Металлострой – это под Петербургом – отметила его примерное поведение. Как уточняет объединенная пресс-служба судов, в ходатайстве говорится о том, что мужчина не имеет взысканий, а во время нахождения в колонии раскаялся и сделал правильные выводы.

Теплякова арестовали примерно два года назад. Вместе с другими членами группировки «Шалтай-Болтай» его признали виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. На деле это значило, что хакеры взламывали электронные почты известных людей и публиковали их переписку в открытом доступе. Считается, что жертвами «Шалтая-Болтая» стали премьер-министр Дмитрий Медведев, телеведущий Дмитрий Киселев и глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Лидер группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев ранее уже вышел на свободу, а ещё один из участников скрывается за границей.