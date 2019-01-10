В Иркутской области умер трёхлетний мальчик, помочь которому журналисты просили президента Путина

У ребёнка выявили онкологическое заболевание, больше месяца он провёл в реанимации.

Мальчик скончался ночью в больнице города Черемхово в Иркутской области. Он болел раком, мама и сестра хотели вывезти его на лечение за границу. Позже от этого пришлось отказаться. Поскольку ребёнку стало намного хуже. У него было онкологическое заболевание четвёртой, самой тяжёлой, стадии. От медиков семья трёхлетнего Влада Шестакова получила заключение о том, что он неизлечимо болен и его состояние не позволяет перевезти его за рубеж. Врачи двух клиник в Турции были готовы принять ребёнка из России. О нём узнала вся страна во время большой пресс-конференции президента Путина в прошлом месяце. Журналист из Владивостока попросил главу государства помочь с перевозкой мальчика на лечение в Москву и затем за границу. Путин обещал это сделать. На следующий день иркутские медики сказали журналистам, что это невозможно, поскольку мальчик признан нетранспортабельным и нуждается в паллиативной помощи. Эксперты из Москвы это подтвердили.

Болезнь Влада Шестакова развивалась с 2017 года. Его обследовали и лечили в нескольких российских медучреждениях, в том числе и в столице, однако это не помогло победить онкологию. Для его лечения собрали больше десяти миллионов рублей.