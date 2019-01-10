В Иркутской области умер трёхлетний мальчик, помочь которому журналисты просили президента Путина
У ребёнка выявили онкологическое заболевание, больше месяца он провёл в реанимации.
Мальчик скончался ночью в больнице города Черемхово в Иркутской области. Он болел раком, мама и сестра хотели вывезти его на лечение за границу. Позже от этого пришлось отказаться. Поскольку ребёнку стало намного хуже. У него было онкологическое заболевание четвёртой, самой тяжёлой, стадии. От медиков семья трёхлетнего Влада Шестакова получила заключение о том, что он неизлечимо болен и его состояние не позволяет перевезти его за рубеж. Врачи двух клиник в Турции были готовы принять ребёнка из России. О нём узнала вся страна во время большой пресс-конференции президента Путина в прошлом месяце. Журналист из Владивостока попросил главу государства помочь с перевозкой мальчика на лечение в Москву и затем за границу. Путин обещал это сделать. На следующий день иркутские медики сказали журналистам, что это невозможно, поскольку мальчик признан нетранспортабельным и нуждается в паллиативной помощи. Эксперты из Москвы это подтвердили.
Болезнь Влада Шестакова развивалась с 2017 года. Его обследовали и лечили в нескольких российских медучреждениях, в том числе и в столице, однако это не помогло победить онкологию. Для его лечения собрали больше десяти миллионов рублей.
Комментарии14
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kir_pich_101 10 января 2019 | 09:08
Боже, как это печально.
Наши дети умирают от наплевательского к нам отношения вошьдя.
cheater 10 января 2019 | 09:31
lenia_kosoy: Владимир Владимирович, перелогиньтесь пожалуйста.
andreyoo 10 января 2019 | 09:39
kir_pich_101: Это очень печально, что дети умирают.
Но мне кажется, смерть этого конкретного мальчика достасила тебе радость. Ведь а. Можно пнуть "вошьдя"; б. Если б он выжил жто что ж, очки "вошьдю" чтоль?
И это тоже печально. Что за идеи либерализма в России "борются" такие персонажи как ты.
wlad5210 10 января 2019 | 09:10
Сколько ещё мальчиков и девочек не дождутся помощи даже не Путина, а этого подлого государства?
mikr 10 января 2019 | 09:51
wlad5210: А в Вашей стране скоро мальчиков и девочек будут лечить исключительно с помощью "чудодейственного" Томоса. Вот тогда и поймете как выглядит настоящее подлое государство (в лице киевской хунты).
cromwel 10 января 2019 | 09:23
Бандитский режим интересует только собственное благополучие. На граждан глубоко наплевать
lenia_kosoy 10 января 2019 | 09:34
cromwel: А ты пидарас не пробовал устроится на работы, а не гадить России круглосуточно с сайта эха мудаков?
Вот я лично перевёл деньги на счёт для лечения этого мальчика и не сру с сайта эха мудаков россиянам! Мне как и всем россиянам обидно, что наши вонючие врачи допустили до такого состояние мальчика, а потом требуют с Путина повышение зарплат - куй им в очко а не повышение зарплат и завести на них уголовное дело! И забудь Путина, Путин тебе не врач и не обязан отслеживать такие моменты, на то есть лица на местах!
creta 10 января 2019 | 09:26
Что же вы пишите, твари поганые? Ребёнок был серьёзно болен и не имел шансов на излечение. Это большая трагедия! Но вы, ублюдки, пытаетесь к его смерти приплетут Путина. Что же вы делаете, пробы?
ivar1964 10 января 2019 | 09:26
"Забота у нас простая,
Забота наша такая —
Жила бы страна родная,
И нету других забот!"
uralruss 10 января 2019 | 09:32
Бедный деточка. Наши дети страдают за грехи взрослых. Царствие тебе небесное, мальчишечка.
call911 10 января 2019 | 09:32
А верующие продолжают верить в бога...
blindpew_33 10 января 2019 | 09:33
Увы, чудес не бывает.
На 4-й стадии рака даже такой чудотворец, как Путин, не поможет. :-(((((
desdichado 10 января 2019 | 09:34
Тяжело больные дети (да и взрослые) имеют шансы, если имеют возможность лечиться в зарубежных клиниках.
ПОЧЕМУ???
mikr 10 января 2019 | 09:41
//...Врачи двух клиник в Турции были готовы принять ребёнка из России...//
В переводе на понятный язык эти врачи были готовы принять бабло за имитацию лечения. Ребенок к сожалению был обречен, и ни один врач в мире не смог бы его спасти. В такой ситуации надо правильно все понимать и не спекулировать на человеческой беде, а потратить деньги на лечение тех, кого можно вылечить. А те, кто пытается на этом подзаработать, являются обычными негодяями. Я имею ввиду и тех "врачей", которые берутся "спасать" неизлечимого больного ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, и тех уродов, которые спекулируют на этой теме.