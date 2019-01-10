Через 3 года иностранцы смогут въезжать в Россию по электронным визам, следует из плана мероприятий федерального проекта «цифровое государственное управление», сообщает РБК. В документе указано, что к октябрю этого года должна быть разработана концепция проекта. Сначала система будет работать в пилотном режиме на некоторых пограничных пунктах, а к концу 2021 года её планируется запустить по всей стране.