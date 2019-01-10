В России ужесточаются требования к желающим усыновить или взять под опеку детей
Министерство просвещения завершило работу над соответствующим законопроектом, сообщает «Коммерсантъ». В частности, предлагается запретить усыновлять более одного ребёнка в год. Вводится обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приёмных семей. При этом, по решению Конституционного суда, будет снят жёсткий запрет на усыновление детей вичинфицированными.
Комментарии1
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punk_not_dead 10 января 2019 | 09:15
чем больше детей-сирот или детей, от которых отказались родители, тем больше бесплатных квартир у чиновников
поэтому усыновление в РФ надо отменить, как нецелесообразное