Подрядчик космодрома «Восточный» взят под стражу по обвинению в мошенничестве почти на 26 миллионов рублей. Решение принял городской суд в Благовещенске. Обвиняемый был задержан в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь во Вьетнам, сообщает Интерфакс.