Подрядчик космодрома «Восточный» взят под стражу по обвинению в мошенничестве почти на 26 миллионов рублей
Подрядчик космодрома «Восточный» взят под стражу по обвинению в мошенничестве почти на 26 миллионов рублей. Решение принял городской суд в Благовещенске. Обвиняемый был задержан в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь во Вьетнам, сообщает Интерфакс.
Комментарии3
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shmuel63 10 января 2019 | 09:06
"Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отказался поручиться за учёного Виктора Кудрявцева, арестованного по делу о государственной измене. «Кудрявцева я не знаю, претензии к нему носят не экономический характер», — сказал Рогозин в интервью РБК." - а вот за подрядчика космодрома Рогозин поручится с удовольствием - он его наверняка знает, и претензии к нему носят чисто экономический характер, в отличие от Кудрявцева
cromwel 10 января 2019 | 09:20
Хороший вариант поручительства для Рогозина. Как Дима, поручишься, или очко сыграет?
ivar1964 10 января 2019 | 09:28
Рогозин (напевая): "А я тут ни при чем, а я тут ни при чем!"