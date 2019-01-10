Рогозин отказался поручиться за учёного Виктора Кудрявцева, арестованного по делу о государственной измене
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отказался поручиться за учёного Виктора Кудрявцева, арестованного по делу о государственной измене. «Кудрявцева я не знаю, претензии к нему носят не экономический характер», — сказал Рогозин в интервью РБК.
Глава Роскосмоса не уточнил, насколько секретной является информация, переданная Кудрявцевым за рубеж. При этом, как выразился Рогозин, «его поражает инфантильная открытость некоторых наших учёных, которые в погоне за публикациями в иностранном журнале готовы раскрывать даже стратегически важную информацию».
Комментарии10
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tv_victim 10 января 2019 | 08:56
Судя по всему, российскому космосу скоро хана.
vilingrad 10 января 2019 | 08:58
Смерть собакам и предателям, американским, японским и албанским шпионам! Дайте мне,Рогозину,лазер, и я сам застрелю подлеца, как таксу!
luger_max_otto 10 января 2019 | 09:00
Зачем же стрелять. Утопить на батуте, это в самый раз.
punk_not_dead 10 января 2019 | 09:13
luger_max_otto:
Глава Роскосмоса не уточнил, насколько секретной является информация, переданная Кудрявцевым за рубеж
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Кудрявцев открыл фошыстам 3-й закон Ньютона, используемый Роскосмосом и лично Рогозиным в секретных целях
compare 10 января 2019 | 09:00
скоро объявят "космос",выдумкой буржуев и вообще перестанут говорить о нем...
degele 10 января 2019 | 09:07
Что за дикое время! Идиот, топящий на камеру собак, руководит Роскосмосом. Он еще про тайны государственные рассуждает. Врут, воруют. Вся власть. Больше ничего не могут.
vorthyn 10 января 2019 | 09:13
Ну и слизняк!
oldcitizen 10 января 2019 | 09:26
Вот такие люди нами руководят. И даже не понимают собственной низости.
uralruss 10 января 2019 | 09:35
За себя то поручиться не может, а тут за другого человека поручиться...
gregor 10 января 2019 | 09:42
Рогозин отказался поручиться за учёного Виктора Кудрявцева
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Да кто же поручится за Рогозина ?
Никто .