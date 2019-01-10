Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отказался поручиться за учёного Виктора Кудрявцева, арестованного по делу о государственной измене. «Кудрявцева я не знаю, претензии к нему носят не экономический характер», — сказал Рогозин в интервью РБК.

Глава Роскосмоса не уточнил, насколько секретной является информация, переданная Кудрявцевым за рубеж. При этом, как выразился Рогозин, «его поражает инфантильная открытость некоторых наших учёных, которые в погоне за публикациями в иностранном журнале готовы раскрывать даже стратегически важную информацию».