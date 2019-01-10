Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года составила почти 1 миллион 700 тысяч процентов
Это один из самых высоких показателей в мире, сообщил руководитель Комиссии по финансам национального парламента Рафаэль Гусман. Он подчеркнул, что плачевное экономическое положение Венесуэлы – результат узурпации власти, а инфляцию разгоняет Центробанк, запустивший печатный станок для финансирования дефицита бюджета.
Парламент Венесуэлы контролирует оппозиция, которая отказывается признавать легитимность президента Николаса Мадуро.
Комментарии2
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tv_victim 10 января 2019 | 08:46
Нужно срочно ввести расчеты в национальной валюте!
worstlook 10 января 2019 | 09:17
Так они всю тайгу на бумагу переведут.
Кстати, у них есть подписка на дефицитные книги в обмен за сданную макулатуру?