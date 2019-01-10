Американские санкции перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолёта «МС-21»
Американские санкции перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла российского средне магистрального самолёта нового поколения «МС-21». Об этом «Коммерсанту» рассказали информированные источники. По их данным, выпуск самолётов в серию может быть перенесён с 2020 на 2025 год. Впрочем, в Ростехе проблему называют надуманной. Там заверили, что есть и надёжные зарубежные поставщики композитов и собственные разработки.
Комментарии17
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arye_11 10 января 2019 | 08:42
Именно так и выглядела экономическая сторона "периода застоя".
Трещащие лозунги о достижениях и голимая пустота на самом деле.
Тот "застой" предшествовал тотальному обрушению.
А этот???
vilingrad 10 января 2019 | 09:02
arye_11: А на потешные президентские ракетки латуни-то хватит? Картона для Арматы?
opiatnovyi63 10 января 2019 | 09:25
vilingrad: А что там с грандиозным планом Импортозамещения?
kir_pich_101 10 января 2019 | 08:43
История повторяется.
Когда СССР забрал технологию Фау-2, долго не могли наладить производство из-за недостатка многих сплавов металлов, керамики и прочего.
Прошло семьдесят лет, но ничего не поменялось, так и отстаем...
ura_123 10 января 2019 | 08:48
kir_pich_101: Ну фюрер же неоднократно и публично заявлял о ПРОРЫВЕ! И 25 миллионов высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест,анонсированных в мае 2012 года...
Прорыв обязательно будет,надо только немного подождать! Лет около ста)))
j_partizan 10 января 2019 | 09:00
kir_pich_101:
Любая разработка ведётся с учётом имеющейся номенклатуры материалов. Именно поэтому воровство технологий не эффективно, а важна именно сама идея разработки.
punk_not_dead 10 января 2019 | 09:06
kir_pich_101: Прошло семьдесят лет, но ничего не поменялось, так и отстаем...
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предсказуемый результат патриотизма-шовинизма: "чемодан-вокзал-Израиль!!!" - причём, выдавили не только евреев, но и тех самых, которые в очках, в шляпах и "ваще шибко умные стали!" - остались путины и те, кто ещё тупее
ura_123 10 января 2019 | 08:45
Переносится на 2025 год... А там либо ишак,либо окурок)))
j_partizan 10 января 2019 | 08:46
собственные разработки
____________
Кто же их закажет?
Бабло легче отмывается с закупки импортной продукции.
lager23 10 января 2019 | 08:51
Ватники всё время говорят, что мы опередили весь мир по технологиям создания гипервафлей, Володя пугает пиндосов супероружием созданного талантливыми учёными именно за счёт новых композитов, а оно вон как на самом деле!
j_partizan 10 января 2019 | 09:11
lager23:
Володя много говорит того, чего говорить не следует.
С одних требуют обеспечение сохранения гостайны, а сами балаболки.
j_partizan 10 января 2019 | 09:24
lager23:
Вместо того чтобы патентовать, у нас секретят, а в результате эти разработки всплывают на Западе. В основном, благодаря тем, кто преуспел в воровстве.
eroot 10 января 2019 | 08:56
Тюю... нам санкции только на пользу! Будет как в СССР или в Северной Корее, будем покупать через Петрова-Боширова или цепочку посредников. Бабло пока не кончится.
ostapba 10 января 2019 | 09:03
Композитный материал??
...
Помнится СССР закупил оборудование и технологию пива в банке и квасу.
Мол жесть то мы накатаем..Люминиевывовую даже!!
А лист под банку, то подлые буржуи не продали..и технологию его прокатки тоже.
worstlook 10 января 2019 | 09:14
"...есть ... собственные разработки"
...
- Русс фанер
:-{
compare 10 января 2019 | 09:17
а "передовые венесуэльские птички",не могут "заместить"?
cosmo_ 10 января 2019 | 09:18
Это даже хорошо... Как еще заставить наших работать??
А так - "хошь не хошь," а придется свои производить!!!