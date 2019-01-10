Американские санкции перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолёта «МС-21»

Американские санкции перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла российского средне магистрального самолёта нового поколения «МС-21». Об этом «Коммерсанту» рассказали информированные источники. По их данным, выпуск самолётов в серию может быть перенесён с 2020 на 2025 год. Впрочем, в Ростехе проблему называют надуманной. Там заверили, что есть и надёжные зарубежные поставщики композитов и собственные разработки.