Пресс-служба МВД: Начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах криминального авторитета Зарубина
Об этом РИА заявила руководитель пресс-службы главка МВД по Хабаровскому краю Ирина Щёголева. По её словам, назначена проверка. Будет рассматриваться вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке.
Информация о том, что высокопоставленные полицейские участвовали в похоронах, появилась в социальных сетях. Она была подкреплена видеозаписями. Утверждалось, что гроб несли глава Управления внутренних дел Амурского района и прокурор Амурска. В полиции утверждают, что личность человека, распространившего эту информацию, установлена. Видео удалено с ресурса.
Комментарии8
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slavio 10 января 2019 | 08:39
Видео порочащие органы удалено. Это были не прокурор и глава УВД, это были соратники авторитета, очень похожие на них
zor 10 января 2019 | 08:57
-Спи спокойно ,дорогой товарищ ! УВД,прокуратура ,партия , правительство и лично президент,над твоей могилою клянемся: дело твое не умрет,а будет жить и развиваться.Все поступления в общак будут продолжены.
А тех кто откажется вносить свою долю или свернет с дороги ,ждет неминуемая кара в соответсвии с законами российской конституции ОПГ.
slavio:
vilingrad 10 января 2019 | 09:00
slavio: Не пригласили мента поганого?
tv_victim 10 января 2019 | 08:42
"Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они."
А.С. Пушкин. "Пень о вещем Олеге".
gregor 10 января 2019 | 08:46
Пресс-служба МВД: Начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах криминального авторитета Зарубина
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Уволить .
cromwel 10 января 2019 | 08:53
А что, эти менты чем то отличаются от бандитов?
worstlook 10 января 2019 | 09:07
"Об этом РИА заявила руководитель пресс-службы главка МВД по Хабаровскому краю Ирина Щёголева"
- Сама на месте проверяла. Но видео на всякий случай с удалено (думают они).
leo_skv 10 января 2019 | 09:08
Личность, опубликовавшего видео, установлена, а личность главы УВД, несущего гроб, не установлена (((