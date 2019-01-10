Пресс-служба МВД: Начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах криминального авторитета Зарубина

Об этом РИА заявила руководитель пресс-службы главка МВД по Хабаровскому краю Ирина Щёголева. По её словам, назначена проверка. Будет рассматриваться вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке.

Информация о том, что высокопоставленные полицейские участвовали в похоронах, появилась в социальных сетях. Она была подкреплена видеозаписями. Утверждалось, что гроб несли глава Управления внутренних дел Амурского района и прокурор Амурска. В полиции утверждают, что личность человека, распространившего эту информацию, установлена. Видео удалено с ресурса.