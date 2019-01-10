Хакер из группировки «Шалтай-Болтай» утверждает, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ

Хакер из группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков утверждает, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ. Тепляков заявил о этом после выхода из колонии. Он освобождён условно-досрочно.

Хакеры взламывали электронную почту известных людей и публиковали их переписку. Среди пострадавших помощник президента Андрей Белоусов, телеведущий Дмитрий Киселёв и глава Роскомнадзора Александр Жаров, напоминает РБК.