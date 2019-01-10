Хакер из группировки «Шалтай-Болтай» утверждает, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ
Хакер из группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков утверждает, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ. Тепляков заявил о этом после выхода из колонии. Он освобождён условно-досрочно.
Хакеры взламывали электронную почту известных людей и публиковали их переписку. Среди пострадавших помощник президента Андрей Белоусов, телеведущий Дмитрий Киселёв и глава Роскомнадзора Александр Жаров, напоминает РБК.
Комментарии2
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punk_not_dead 10 января 2019 | 08:53
как обычно, ФСБ оранизует, а тюремные сроки получают исполнители
портянки, продолжайте плодотворное сотрудничество с ФСБ
compare 10 января 2019 | 09:04
странные "цели" для таких "официозных" хакеров...