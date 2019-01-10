Россия потеряла спутник «Космос» системы предупреждения о ракетном нападении
Он сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере 5 января, передаёт ТАСС со ссылкой на командование Воздушно-космической обороны Северной Америки. Аппарат, запущенный в 2007 году, предназначался для отслеживания запуском межконтинентальных баллистических ракет с территории США.
По не подтверждённым данным, связь со спутником была потеряна несколько лет назад из-за того, что он выработал свой ресурс.
Комментарии7
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rabin_tagor 10 января 2019 | 08:21
Тоже мне новость...
andre_klimov 10 января 2019 | 09:14
rabin_tagor:
Само по себе - не новость. Новость то, что сход спутника был неконтолилруемым - "на кого бог пошлёт". На сей раз бог послал "подарочек" новозеландцам. К счастью никто на земле не пострадал, только охотники за метеоритами были разочарованы, увидев вместо разыскиваемого космического тела недосгоревший рукотворный хлам...
rom8883 10 января 2019 | 08:27
Вместо него наверное есть другой.
ura_123 10 января 2019 | 08:43
rom8883: Наверное,их на дне океана много, хороших и разных)))
ura_123 10 января 2019 | 08:41
Это типа как непредсказуемая траектория и кривизна космоса?
askol2016 10 января 2019 | 09:13
ura_123: Плюс еще и тяготение Земли и желание вернуться домой
vezdehod1 10 января 2019 | 08:50
Отмучился бедолага - перегрелся и сгорел на работе.