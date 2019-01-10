Россия потеряла спутник «Космос» системы предупреждения о ракетном нападении

Он сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере 5 января, передаёт ТАСС со ссылкой на командование Воздушно-космической обороны Северной Америки. Аппарат, запущенный в 2007 году, предназначался для отслеживания запуском межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

По не подтверждённым данным, связь со спутником была потеряна несколько лет назад из-за того, что он выработал свой ресурс.