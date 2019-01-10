Рогозин посоветовал генпрокуратуре и Счётной Палате «действовать, а не рассказывать обывателю, как всё плохо»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал генпрокуратуре и Счётной Палате «действовать, а не рассказывать обывателю, как всё плохо». В интервью РБК Рогозин заявил, что против Роскосмоса развёрнута информационная кампания.
В конце прошлого года Генпрокуратура заявила, что из-за нарушений в Роскосмосе возбуждено 16 уголовных дел. А глава Счётной Палаты Алексей Кудрин назвал Роскосмос «рекордсменом по масштабу разворованных средств».
Комментарии12
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cimirse37 10 января 2019 | 08:22
Действовать-посадить Рогозина?
vezdehod1 10 января 2019 | 08:46
"Космический Хряк" слишком жирен - поэтому ено не может утопить Чайка и Кудрин - придётся пустить на Сало.
yralez 10 января 2019 | 08:24
Милые бранятся, только тешатся..
vladimirgornitsky 10 января 2019 | 08:25
Как-то необдуманно высказывается г-н Рогозин. Счетная палата - бог с ней, но вот если прокуратура перестанет рассказывать и начнет действовать, то его ведь и посадить могут.
Но Рогозин далеко не впервой явно не понимает, что говорит.
rom8883 10 января 2019 | 08:30
vladimirgornitsky: И наверное не его одного.
vlabumur 10 января 2019 | 08:26
Рогозин посоветовал генпрокуратуре и Счётной Палате «действовать,
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Типа дырки сверлить......?
sh_mike 10 января 2019 | 08:28
Я думаю, срочно пора подавать иск о защите Чести и Достоинства. Разумеется, с выплатой компенсации за моральный ущерб.. лучше, конечно, в зеленых
gregor 10 января 2019 | 08:28
Рогозин посоветовал генпрокуратуре и Счётной Палате «действовать, а не рассказывать обывателю, как всё плохо»
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Слышите ...86 % .... , Рогозин вас обозвал " обывателями " и " телевизионными червяками " .
j_partizan 10 января 2019 | 08:33
Сам ты обыватель, Рогозин.
marinters 10 января 2019 | 08:33
Начнем с него
compare 10 января 2019 | 08:39
какую-то ерунду несет "димон"...кто организовал кампанию,против Роскосмоса? у нас,где все поле СМИ,выжжено и выкопычено,как после ядерного удара,возможно такое,даже гипотетически?
worstlook 10 января 2019 | 08:54
И тут же новость:
"Россия потеряла спутник «Космос» системы предупреждения о ракетном нападении"
Росскосмос=Россия-Космос.
Мы еще не всё знаем о Рогозине?
М