Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал генпрокуратуре и Счётной Палате «действовать, а не рассказывать обывателю, как всё плохо». В интервью РБК Рогозин заявил, что против Роскосмоса развёрнута информационная кампания.

В конце прошлого года Генпрокуратура заявила, что из-за нарушений в Роскосмосе возбуждено 16 уголовных дел. А глава Счётной Палаты Алексей Кудрин назвал Роскосмос «рекордсменом по масштабу разворованных средств».