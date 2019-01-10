После трех дней на «Дакаре» из гонки выбыли 17 участников

В зачете внедорожников по-прежнему лидирует Тойота, у грузовиков первый КАМАЗ-мастер.

Третий гоночный день на Дакаре лишил шансов не только на подиум, но и на финиш сразу нескольких примечательных участников гонки. Домой из Перу отправятся, в том числе, самый великовозрастный и самый молодой гонщики. Это японский пилот Йошимаса Сугавара, который выступает на грузовике Hino, и которому вскоре исполнится 78 лет. И 17-летний дебютант Дакара голландец Митчел ван дер Бринк на грузовике Renault.

Шансы на победу потерял победитель прошлогоднего Дакара испанец Карлос Сайнс. Турнирную таблицу в зачете внедорожников вновь возглавил катарский пилот Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux. По итогам трех гоночных дней в топ-10 вошли ещё три гонщика на Toyota.

КАМАЗ-мастер продолжает удерживать лидерство в грузовом зачете. Лучший результат пока у экипажа Эдуарда Николаева.

Финиширует «Дакар» 17 января.