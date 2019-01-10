В Венесуэле сегодня состоится инаугурация Николоса Мадуро

Это его второй срок на посту президента страны, который завершится в 2025 году.

Преемник Уго Чавеса с 2013 года Николас Мадуро сегодня должен принести присягу и повторно вступить в должность президента страны. Церемония пройдет в здании Верховного суда, а не в парламенте, который контролируют политические противники главы Венесуэлы. Национальную ассамблею Мадуро фактически отстранил от принятия решений летом 2017 года, без проведения референдума созвав Конституционную ассамблею – в нее не вошел ни один представитель оппозиции. На этом фоне 12 стран, среди которых Перу и Колумбия, объединились в «Группу Лимы», заявившую о непризнании Конституционной ассамблеи, а после победы Мадуро на президентских выборах – о непризнании его второго срока. В январе «Группа Лимы» призвала его назначить новое голосование, а до тех пор передать руководство страной парламенту. Власти Перу и Колумбии также объявили о введении персональных санкций в отношении венесуэльских чиновников.

Между тем, в Венесуэле поддержку позиции «Группы Лимы» гражданами страны приравняли к измене родине. Такое решение приняла Конституционная ассамблея.