Суд Киева приступит к рассмотрению дела капитана крымского судна «Норд» Владимира Горбенко

Его обвиняют в нарушении порядка посещения Крыма, который украинские власти считают оккупированной территорией, и незаконном рыбном промысле.

Сегодняшнее заседание будет подготовительным, когда заявляются различные ходатайства и жалобы. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат моряка Дмитрий Щербина. Он полагает, что процесс может длиться, минимум, полгода. По словам защитника, сейчас капитан курсирует между Днепропетровской и Запорожской областями Украины, останавливаясь у родственников. Заседание уже переносили несколько раз, в том числе из-за неявки обвиняемого и его адвоката.

Керченское судно «Норд» под российским флагом с 10 членами экипажа на борту было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте прошлого года. Два члена экипажа вернулись в апреле в Крым через Белоруссию. Еще семерых украинские власти отказывались выпускать по российским паспортам, считая их гражданами своей страны. Осенью их обменяли на рыбаков двух небольших украинских судов, задержанных у берегов Крыма за браконьерство. Горбенко был единственным, кого арестовали, помимо траулера. Но затем выпустили под залог. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Уполномоченные по правам человека в России и Украине Татьяна Москалькова и Людмила Лубина ранее не исключали возможного обмена Горбенко на задержанного в России капитана украинского судна.