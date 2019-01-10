Президент США Дональд Трамп намерен сегодня посетить границу с Мексикой на фоне споров о строительстве там стены

Из-за разногласий между ним и демократами Конгресс не согласовал временный бюджет, в результате чего работа правительства была частично приостановлена.

Трамп намерен встретиться с теми, кто, по словам представителя Белого дома Сары Сандерс, находится «на передовых позициях нацбезопасности и гуманитарного кризиса». Такие формулировки накануне допускал и сам американский президент в своем телеобращении к нации. Он настаивает на том, что сейчас на границе с Мексикой сильны контрабанда наркотиков и нелегальная миграция. А это, по словам Трампа, приводит к росту преступности и насилия. Во всем этом американский лидер обвинил демократов, которые отказываются согласовывать выделение на строительство стены более 5,5 млрд долларов. Из-за этого около 800 тысяч сотрудников федеральных ведомств США до сих пор остаются в вынужденном отпуске. Демократы, контролирующие большинство в Палате Представителей, впрочем, раскритиковали выступление Трампа. Они обвинили уже самого американского президента в том, что он создает кризис, оставляя правительство закрытым.

Федеральное правительство частично не работает уже 19 дней.