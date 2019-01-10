Центробанк перевёл часть резервов в евро, юань и иену
Это произошло на фоне намерения российских властей снизить зависимость экономики страны от доллара США.
Главный российский банк к середине лета прошлого года снизил долю доллара в международных резервах почти на четверть. Регулятор отдал предпочтение другим валютам. Около ста миллиардов золотовалютных резервов перевели в евро, китайский юань и японскую иену. Как следует из отчёта Центробанка, Россия в апреле и мае прошлого года провела беспрецедентную распродажу гособлигаций США. Это сделали сразу после новых санкций, которые Вашингтон ввёл против российских чиновников, силовиков и крупнейших бизнесменов, в числе них Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и их компании.
Центробанк за пару месяцев продал облигаций США на 81 миллиард долларов. До конца года резервы России как в евро, так и в юанях выросли на 44 миллиарда долларов, а в иенах увеличились с нуля до 20ти миллиардов долларов, пишет РБК. Последние месяцы много говорят о планах России по дедолларизации экономики. Президент Путин осенью заявил, что США совершают большую стратегическую ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте.
Курс китайского юаня, в который вкладывается Россия, несмотря на потрясения на финансовых рынках, остаётся стабильным на фоне торговой войны США с Китаем.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sandro_007_ 10 января 2019 | 08:07
И то дело. Живем в ЕврАзии, а расчеты производим в долларах.
oktabr 10 января 2019 | 08:14
sandro_007_: Живем в России а центробанк рубли переводит в доллары и юани.
sandro_007_ 10 января 2019 | 08:16
oktabr:
Спасибо жидокомиссарам. Царский рубль был крепок и везде принимался.
opiatnovyi63 10 января 2019 | 08:07
Юань и иена полностью зависят от американского доллара..
andre_klimov 10 января 2019 | 08:15
opiatnovyi63:
А вы посоветуйте китайцам :) Американцы уже пару десятилетий не могут отвязать юань от доллара, несмотря на все их усилия китайцы отчаянно сопротивляются.
yralez 10 января 2019 | 08:18
И чо ?
Евро, иена будут дорожать, а доллар дешеветь ?
Идиоты.