Представители «Левого фронта» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении 20 января митинга против передачи Курил

Представители «Левого фронта» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении 20 января митинга оппозиции против передачи Курильских островов Японии. Подробности «Эху Москвы» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Сергей Удальцов также выразил уверенность, что у властей нет причин для несогласования этой акции.