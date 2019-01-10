Представители «Левого фронта» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении 20 января митинга против передачи Курил
Представители «Левого фронта» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении 20 января митинга оппозиции против передачи Курильских островов Японии. Подробности «Эху Москвы» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Сергей Удальцов также выразил уверенность, что у властей нет причин для несогласования этой акции.
Комментарии4
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opiatnovyi63 10 января 2019 | 07:39
Так называемый Левый фронт приветствовал отторжение части территории Украины!
zmeelov_1 10 января 2019 | 07:48
opiatnovyi63: А кто-то уже отдаёт Курилы? Переговоры о мирном договоре толком и не начались. Митинг, шмитинг ёлы палы
andreyfilippov 10 января 2019 | 07:54
zmeelov_1: > А кто-то уже отдаёт Курилы?
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На Курилах появятся вежливые люди без знаков различия, быстро вывезут всех русских, а на следующий день Путин объявит, что эти русские захотели воссоединиться с Россией на материке, а никому не нужные осторва отдали японцам. Тогда уже поздно будет и митинги устраивать, и Боржоми пить.
zmeelov_1 10 января 2019 | 08:20
andreyfilippov: Хорошая у тебя дурь, забористая