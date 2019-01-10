Дональд Трамп фактически отказался от дальнейшего сотрудничества с Робертом Мюллером
Адвокат главы государства Рудольф Джулиани сообщил Reuters, что Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора и Мюллер об этом уведомлен. Мюллер расследует связь членов предвыборной кампании Трампа с российским руководством. Ранее в интервью телеканалу «Хилл.ТВ» Джулиани сказал, что у команды Мюллера есть «все, что им нужно».
Комментарии3
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opiatnovyi63 10 января 2019 | 07:41
Трампу придётся бежать в Ростов -на - Дону!
sergirusso 10 января 2019 | 07:54
Трамп отказался. Папашка Мюллер - не читатель, он писатель, пардон прокурор, а не просттель...
nepeanois 10 января 2019 | 08:05
воспользовался правом не давать показания против себя