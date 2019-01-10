Выводы о причинах появления отверстия в капсуле «Союза МС-09» будут доложены руководству России в ближайшие недели
Выводы о причинах появления отверстия в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-09» будут доложены руководству России в ближайшие недели. Об этом РБК сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, у экспертов имеются все улики, которые позволят с высокой степенью точности установить причины произошедшего. Контейнер с пробами, взятыми со стенок отверстия российскими космонавтами Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым, доставлен на Землю 20 декабря. Сейчас специалисты продолжают работать с этими материалами.
Комментарии5
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put__out 10 января 2019 | 07:36
Наконец, рогозин сделает серьёзный прорыв в Российской науке....
igorrrpadlowitchs 10 января 2019 | 07:47
put__out: кто бы рассказал о происхождении дырки в голове этого чувака!
voenpes 10 января 2019 | 08:00
Дырка не в "спускаемой капсуле", а в бытовом отсеке, который перед спуском отстыкуется и сгорает в атмосфере. И не в обшивке, как часто пишут, а в корпусе. Если бы дырка была в спускаемом аппарате, вряд ли бы на нем стали возвращать космонавтов. Это было бы убийством. Сделали данную проблему достоянием общественности, вместо того, что бы решать ее в рабочем режиме в своем профессиональном сообществе.
in_cat_we_trust 10 января 2019 | 08:06
voenpes: а вдруг и Илон Маск Трампу о каждой дырке докладывает! Как можно?
lenia_kosoy 10 января 2019 | 08:06
...а выводы о том почему астронавты сша не предоставили России видео за тот период, когда наши космонавты находились в открытом космосе, и уничтожили видеофайлы с камер американского отсека - будут представлены?
Давно можно было без следствия прийти в выводу, что отверстие это человеческих рук творение, а чьих также не вызывает сомнений. Пора прекращать совместные полёты с американцами, а иначе когда-нибудь на землю прибудут одни скафандры от российских космонавтов.