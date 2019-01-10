Выводы о причинах появления отверстия в капсуле «Союза МС-09» будут доложены руководству России в ближайшие недели

Выводы о причинах появления отверстия в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-09» будут доложены руководству России в ближайшие недели. Об этом РБК сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, у экспертов имеются все улики, которые позволят с высокой степенью точности установить причины произошедшего. Контейнер с пробами, взятыми со стенок отверстия российскими космонавтами Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым, доставлен на Землю 20 декабря. Сейчас специалисты продолжают работать с этими материалами.