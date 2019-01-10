МВД предлагает штрафовать за размещение рекламы наркотиков в интернете

Соответствующий законопроект размещен на сайте нормативных актов. Суммы штрафрв, указанных в проекте, варьируются от 50 до 100 тысяч рублей для граждан и до 1 млн рублей — для юридических лиц. Еще год назад МВД жаловалось на то, что видеохостинг YouTube не препятствует рекламе наркотиков, а «ВКонтакте» является лидером среди соцсетей в России по распространению наркотической рекламы.