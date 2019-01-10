Онкобольной мальчик, о помощи которому попросили президента на большой пресс-конференции, скончался ночью в больнице

Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из Иркутской области, о помощи которому попросили президента на большой пресс-конференции, скончался этой ночью в больнице. Об этом ТАСС сообщили в региональном минздраве. Накануне родственники сообщили, что семья отказалась от планов по транспортировке мальчика на лечение за рубеж из-за его крайне тяжелого состояния и заключения врачей о нетранспортабельности. В последние дни трехлетний ребенок был подключен к искусственной вентиляции легких и находился на сильных обезболивающих препаратах.