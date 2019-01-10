Онкобольной мальчик, о помощи которому попросили президента на большой пресс-конференции, скончался ночью в больнице
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из Иркутской области, о помощи которому попросили президента на большой пресс-конференции, скончался этой ночью в больнице. Об этом ТАСС сообщили в региональном минздраве. Накануне родственники сообщили, что семья отказалась от планов по транспортировке мальчика на лечение за рубеж из-за его крайне тяжелого состояния и заключения врачей о нетранспортабельности. В последние дни трехлетний ребенок был подключен к искусственной вентиляции легких и находился на сильных обезболивающих препаратах.
Комментарии15
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dft 10 января 2019 | 07:22
Зато у нас есть ангара. И мы похерим еще сотни мальчиков и девочек, чтобы сделать ракету енисей, обь, волга.
vanadium_v 10 января 2019 | 07:30
dft: ты, клоун, хоть кому-то помог в своей никчемной жизни?
Хоть копейку перевел в фонд помощи больным детям???
ilya_shevkun 10 января 2019 | 07:38
vanadium_v: то что в Великой России у таких больных одна надежда на копейку от неравнодушных, мы поняли. Не возбуждайся
vanadium_v 10 января 2019 | 07:53
ilya_shevkun: ну ка расскажи, почему в богатой Америке куча благотворительных фондов,
от фондов помощи женщинам с раком груди и фондов помощи людям с синдромом Дауна закканчивая фондами помощи белкам в Нью-Йорке???
Скольким можно помочь людям на бюджет пентагона??
nepeanois 10 января 2019 | 08:14
vanadium_v: в богатой америке умные люди пришли к выводу, что государственное финансирование бизнеса только вредит. поэтому исследованиями в медицине занимаются частные корпорации, впрочем, наряду с университетами (которые, заметьте, тоже частные) однако им выделяет гранты и правительство, и частный бизнес и вот благотворительные фонды тоже. один только фонд гейтсов сотни миллионов в год выделяет на разработку лекарств от рака.
in_cat_we_trust 10 января 2019 | 08:17
vanadium_v: ключевое слово в богатой, то есть граждане не выживают, а могут и нуждающимся помочь не напрягаясь и не обеждоливая свои семьи. Хотя, возможно, в Америке люди подуховнее скрепанутых крымнашистов.
Бюджет пентагона как раз и позволяет защищать мир от таких радетелей за Русский мир.
А вот перед тобой я точно не собираюсь отчитываться, скольким как и чем помог
nepeanois 10 января 2019 | 08:09
vanadium_v: он зато на вундервафли регулярно отстегивает - с каждой зарплаты.
а ведь эти деньги могли пойти на создание не орудий убийства, а новых лекарств...
alo0000 10 января 2019 | 08:07
dft: Чуда не произошло?
kup1964 10 января 2019 | 07:28
Соболезнования родным ребенка.......
igor919191 10 января 2019 | 07:32
"Бедный мальчик просил помощи у президента и (за строчкой) не дождавшись умер."
Фигею с либерастов и здесь напяливают агитку на задницу.
put__out 10 января 2019 | 07:38
igor919191: Так ведь напрасно народ обращается к бедоносцу, как не крути...
in_cat_we_trust 10 января 2019 | 08:20
igor919191: предпочитаете свою задницу на что-то натягивать? Как либераст и толераст я не возражаю, ищите подходящий предмет и вперёд
alex949 10 января 2019 | 07:54
Это он убил больного ребенка вместо того, чтобы вылечить
ivfn 10 января 2019 | 08:10
alex949: Мужик ты дурак?
Рак это не понос. Статистика онкологических заболеваний довольно неутешительна, ведь ежегодно в мире выявляется более 10 000 000 новых случаев злокачественных новообразований, таким образом, ежедневно примерно 27 000 пациентам ставят этот диагноз. На сегодняшний момент в мире от рака страдает более 14 000 000 человек, из которых 8 200 000 погибает.
Когда вы придурки ,хоть немного думать будете.
vanadium_v 10 января 2019 | 08:18
ivfn: зачем ему думать?
у него задача набрасывать на вентилятор,
и побольше, побольше....
а сам ноль без палочки, на детские пособия бухает.....