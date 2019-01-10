Z Архив новостей новости
5 15 6 2636
07:15, 10 января 2019

Онкобольной мальчик, о помощи которому попросили президента на большой пресс-конференции, скончался ночью в больнице

Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из  Иркутской области, о помощи которому попросили президента на большой пресс-конференции, скончался этой ночью в больнице. Об этом ТАСС сообщили в  региональном минздраве. Накануне родственники сообщили, что семья отказалась от планов по транспортировке мальчика на лечение за рубеж из-за его крайне тяжелого состояния и заключения врачей о нетранспортабельности. В последние дни трехлетний ребенок был подключен к искусственной вентиляции легких и находился на сильных обезболивающих препаратах.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

dft 10 января 2019 | 07:22

Зато у нас есть ангара. И мы похерим еще сотни мальчиков и девочек, чтобы сделать ракету енисей, обь, волга.

vanadium_v 10 января 2019 | 07:30

dft: ты, клоун, хоть кому-то помог в своей никчемной жизни?
Хоть копейку перевел в фонд помощи больным детям???

ilya_shevkun 10 января 2019 | 07:38

vanadium_v: то что в Великой России у таких больных одна надежда на копейку от неравнодушных, мы поняли. Не возбуждайся

vanadium_v 10 января 2019 | 07:53

ilya_shevkun: ну ка расскажи, почему в богатой Америке куча благотворительных фондов,
от фондов помощи женщинам с раком груди и фондов помощи людям с синдромом Дауна закканчивая фондами помощи белкам в Нью-Йорке???
Скольким можно помочь людям на бюджет пентагона??

nepeanois 10 января 2019 | 08:14

vanadium_v: в богатой америке умные люди пришли к выводу, что государственное финансирование бизнеса только вредит. поэтому исследованиями в медицине занимаются частные корпорации, впрочем, наряду с университетами (которые, заметьте, тоже частные) однако им выделяет гранты и правительство, и частный бизнес и вот благотворительные фонды тоже. один только фонд гейтсов сотни миллионов в год выделяет на разработку лекарств от рака.

in_cat_we_trust 10 января 2019 | 08:17

vanadium_v: ключевое слово в богатой, то есть граждане не выживают, а могут и нуждающимся помочь не напрягаясь и не обеждоливая свои семьи. Хотя, возможно, в Америке люди подуховнее скрепанутых крымнашистов.
Бюджет пентагона как раз и позволяет защищать мир от таких радетелей за Русский мир.
А вот перед тобой я точно не собираюсь отчитываться, скольким как и чем помог

nepeanois 10 января 2019 | 08:09

vanadium_v: он зато на вундервафли регулярно отстегивает - с каждой зарплаты.

а ведь эти деньги могли пойти на создание не орудий убийства, а новых лекарств...

alo0000 10 января 2019 | 08:07

dft: Чуда не произошло?

kup1964 10 января 2019 | 07:28

Соболезнования родным ребенка.......

igor919191 10 января 2019 | 07:32

"Бедный мальчик просил помощи у президента и (за строчкой) не дождавшись умер."
Фигею с либерастов и здесь напяливают агитку на задницу.

put__out 10 января 2019 | 07:38

igor919191: Так ведь напрасно народ обращается к бедоносцу, как не крути...

in_cat_we_trust 10 января 2019 | 08:20

igor919191: предпочитаете свою задницу на что-то натягивать? Как либераст и толераст я не возражаю, ищите подходящий предмет и вперёд

alex949 10 января 2019 | 07:54

Это он убил больного ребенка вместо того, чтобы вылечить

ivfn 10 января 2019 | 08:10

alex949: Мужик ты дурак?
Рак это не понос. Статистика онкологических заболеваний довольно неутешительна, ведь ежегодно в мире выявляется более 10 000 000 новых случаев злокачественных новообразований, таким образом, ежедневно примерно 27 000 пациентам ставят этот диагноз. На сегодняшний момент в мире от рака страдает более 14 000 000 человек, из которых 8 200 000 погибает.
Когда вы придурки ,хоть немного думать будете.

vanadium_v 10 января 2019 | 08:18

ivfn: зачем ему думать?
у него задача набрасывать на вентилятор,
и побольше, побольше....
а сам ноль без палочки, на детские пособия бухает.....

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 300 6 6334 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 20228 03.01
Блоги

Китайский аппарат первым в истории освоения космоса успешно сел на обратной стороне Луны Он успешно приземлился на обратной стороне Луны и прислал первый снимок…

5 93 6 20926 03.01
Kкосмос, луна, фото, события
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

ФСБ действовала «на подставе»?.. Но тогда возникает вопрос, знал ли американец, что находится на флэшке и как теперь доказать, что он это знал…

5 183 6 57106 03.01
Kрф, сша, шпионаж, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение А что, если министр иностранных дел не сходится во взглядах с хозяином страны?..

5 155 6 11609 05.01
8читать ;смотреть
Kистория, видео, политика, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 110 6 11029 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Зато мы делаем ракеты Если человечество придумывает новые орудия убийства – значит, оно готово умереть в любую минуту и готовится к войне. Поэтому снимки астероида, похожего на снеговика, радуют меня куда больше, чем снимки гиперзвуковой ракеты…

5 148 6 37989 03.01
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Примерный текст извинения Умение критиковать систему, не называя имени ее главного бенефициара, достигло в последние годы небывалой «тонины». Либерализм такой, что в ушах закладывает, а про Путина — ни слова…

5 188 6 58187 03.01
Kпутин, события
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 566 6 67903 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 74 6 9042 07.01
Блоги

+ Режиссер Алексей Красовский выпустил на YouTube комедию «Праздник» Режиссер Алексей Красовский выпустил на YouTube комедию «Праздник» Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде…

5 120 6 34206 03.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 291 6 37748 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 225 6 29571 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

Марина Малкова журналист Znak.com

Молчание — золото. Именно так считают наши спецслужбы Скажу только за себя — я уверена в своей информации, в ее правдивости и знаю больше, чем изложено в публикации…

5 223 6 103852 03.01
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 361 6 48762 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 55 6 7569 04.01

Популярное за неделю

Новости

Хакерская группировка «Шалтай-Болтай» работала под руководством сотрудников ФСБ. Об этом РБК рассказал один из  членов группы, вышедший на свободу Константин Тепляков.

5 5 6 3284
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Авангард» — это никакой не скрамджет, это, грубо говоря, «Фау-2». Это неуловимый Джо, который никому не нужен…

5 204 6 140718 05.01
#слушать 47:53 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 106 6 29816 03.01
Блоги

«Нас гнали как стадо»: в центре Москвы едва не случилась новая Ходынка Самое страшное, что в этой обезумевшей от ужаса и непонимания происходящего толпе было много детей. Очень много. Кто мог – брал их на руки…

5 320 6 285256 04.01
Kмосква, общество, праздники, события
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 206 6 234293 09.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7543313
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3851914

Сегодня в эфире