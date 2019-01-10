Рогозин: НАСА продолжит возить своих астронавтов на «Союзах», есть заявки

НАСА продолжит возить своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз», получены соответствующие заявки. Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, «заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными». «Сейчас мы имеем со стороны американских партнеров заявки на продолжение полетов и их астронавтов нашими кораблями. Это тоже нам принесет дивиденды», — сообщил Рогозин, говоря о коммерческих проектах Роскосмоса.