Рогозин: НАСА продолжит возить своих астронавтов на «Союзах», есть заявки
По его словам, «заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными». «Сейчас мы имеем со стороны американских партнеров заявки на продолжение полетов и их астронавтов нашими кораблями. Это тоже нам принесет дивиденды», — сообщил Рогозин, говоря о коммерческих проектах Роскосмоса.
Комментарии5
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davi__koloradov 10 января 2019 | 07:43
А чего не кататься, когда рашко-нищеброды по дешевке возят.
igorrrpadlowitchs 10 января 2019 | 07:49
davi__koloradov: богатые люди могут себе позволить ездить по своим делам на такси!
igorrrpadlowitchs 10 января 2019 | 07:52
Ну зачем по производственным мелочам использовать 'буггати' или "ферарри" ,стоящие в гараже? Дешевле использовать такси.
abidas 10 января 2019 | 08:11
Это называется взаимовыгодное сотрудничество в космосе
andre_klimov 10 января 2019 | 08:17
Вопли разведёнки :))