Самый богатый человек на планете решил развестись со своей женой после 25-ти лет совместной жизни
Джефф Безос и его супруга Маккензи объявили об этом в совместном письме.
«Как известно нашей семье и близким, мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь друзьями» — об этом говорится в тексте, опубликованном на странице миллиардера в твиттере. В заявление, которое подписано «Джефф и Макензи», говорится о том, что оба невероятно счастливы тому, что повстречали друг друга и благодарны судьбе за каждый год, прожитый вместе. Они остаются семьей и «заветными друзьями». В комментариях к записи многие пользователи заметили, что пост о расставании супругов звучит лучше, чем большинство публикаций других людей о женитьбе.
Джефф и Маккензи Безос прожили вместе 25 лет. У них четверо детей, в том числе одна приемная дочь. Пара познакомилась во время работы в инвестиционной компании и спустя год основала Amazon. Макензи Безос известна как писатель. В 2006-ом она была удостоена Американской литературной премии за книгу «Испытание Лютера Олбрайта». Джеффа Безос стал самым богатым человеком планеты по итогам прошлого года. Его состояние составило почти 140 миллиардов долларов.
Акции Amazon ответили незначительным падением на сообщение о разводе.
Комментарии1
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vitaly_mx23 10 января 2019 | 07:10
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