В германских аэропортах Штутгарт, Дюссельдорф и Кельн/Бонн в ночь начались забастовки персонала, осуществляющего контроль безопасности пассажирских и грузовых перевозок.

Причина забастовки – тарифный конфликт между германским профсоюзом трудящихся «Верди» и Федеральным союзом предприятий авиационной безопасности. Сотрудники частных фирм, которые проверяют пассажиров, персонал и фрахт перед полетом, требуют единовременного повышения заработной платы до 20 евро в час. Работодатели предлагают собственную модель увеличения оклада, которая содержит менее преимуществ.

Забастовка продлится весь день и приведет к значительным ограничениям в подготовке рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее воспользоваться информацией авиаперевозчиков.

В понедельник сотрудники предприятий по контролю безопасности уже провели предупредительную забастовку в аэропортах Берлина. Однако союз работодателей не представил компромиссное предложение, которое могло бы стать основой переговоров.

Если работодатели и теперь не пойдут на уступки, не исключены дальнейшие забастовки. Тарифные переговоры должны продолжиться 23 января в Берлине.