В германских аэропортах Штутгарт, Дюссельдорф и Кельн/Бонн в ночь начались забастовки персонала
В германских аэропортах Штутгарт, Дюссельдорф и Кельн/Бонн в ночь начались забастовки персонала, осуществляющего контроль безопасности пассажирских и грузовых перевозок.
Причина забастовки – тарифный конфликт между германским профсоюзом трудящихся «Верди» и Федеральным союзом предприятий авиационной безопасности. Сотрудники частных фирм, которые проверяют пассажиров, персонал и фрахт перед полетом, требуют единовременного повышения заработной платы до 20 евро в час. Работодатели предлагают собственную модель увеличения оклада, которая содержит менее преимуществ.
Забастовка продлится весь день и приведет к значительным ограничениям в подготовке рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее воспользоваться информацией авиаперевозчиков.
В понедельник сотрудники предприятий по контролю безопасности уже провели предупредительную забастовку в аэропортах Берлина. Однако союз работодателей не представил компромиссное предложение, которое могло бы стать основой переговоров.
Если работодатели и теперь не пойдут на уступки, не исключены дальнейшие забастовки. Тарифные переговоры должны продолжиться 23 января в Берлине.
Комментарии1
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vitaly_mx23 10 января 2019 | 07:10
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