Список кандидатов на пост генерального секретаря Совета Европы станет известен сегодня

В России внимательно следят за ситуацией, поскольку от того, кто займет эту должность, может зависеть судьба страны в организации.

Свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы внес вице-премьер Бельгии, глава МИДа Дидье Рейндерс. Если он победит на выборах, которые намечены на июнь, то сменит в этой должности норвежца Турбьёрна Ягланда, возглавляющего организацию с 2009 года. Он выступал против того, чтобы Россия покидала Совет Европы. Претендующий на его место Рейндерс, как отмечает агентство РИА Новости, в целом выступает за продолжение диалога между Евросоюзом и Москвой. Конкуренцию ему может составить экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. Он в своем Facebook отмечал, что «после оккупации Крыма, у России и Совета Европы «специфические» отношения, и это станет одним из важных факторов дальнейшей дискуссии о генеральном секретаре». Между тем, глава российского МИДа Сергей Лавров ранее подчеркивал, что выборы нового главы организации станут «моментом истины» в отношениях страны и Совета Европы.

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы была лишена права голоса из-за украинского конфликта.