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Эксклюзив Эха 07:00, 10 января 2019

Суд в Москве сегодня рассмотрит иск бывшей заключенной к правозащитникам

Инга Кривицкая, отбывавшая срок в  мордовской колонии №2 требует от главы «Руси сидящей» Ольге Романовой и  лидера движения «За права человека» Льва Пономарева 2 млн рублей. Как сообщила у себя в ФБ юрист «Правозащиты Открытки» Наталия Трубачева, Кривицкая, которая отсидела в  колонии более 16-ти лет, утверждает, что пыток там не было, а те, кто освещает эту тему, «обливают грязью свою страну».

Подобные ситуации были и раньше, — сказал «Эху Москвы» исполнительный директор движения «За права человека». По мнению Пономарева, у него получится отстоять свою невиновность. Пономарев добавил, что Инга Кривицкая даже не на основе каких именно его публикаций она подала иск.

Комментарии

16

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vitaly_mx23 10 января 2019 | 07:11


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vanadium_v 10 января 2019 | 07:25

Отправляйте всю эту окололиберальную кодлу к нам в Сибирь,
пусть дороги чистят от снега,
Пономареву лично дадим чистить лопатой трассу от Тобольска до Н.Уренгоя.

michael_zagorsk 10 января 2019 | 07:32

vanadium_v: Ты хоть раз в тех местах, был, придурок? Город Пуров, сто км до Нового Уренгоя, на север, посёлок Тарко-Сале. Там люди добрые, север заставляет. Недоумок.

vanadium_v 10 января 2019 | 07:37

michael_zagorsk: ты сам-то был Пуров ?? ахаха...
Пуровск, олень ты отмороженный...

michael_zagorsk 10 января 2019 | 07:41

vanadium_v: Савушка Краморов, купи карту, лапоть.

michael_zagorsk 10 января 2019 | 07:43

vanadium_v: Как-то приходилось инспектировать газоконденсатный завод.

vanadium_v 10 января 2019 | 07:45

michael_zagorsk:
Так Пуров или Пуровск?
Так сколько расстояние от Пуровска до НУР, товарищ инспектор???

vanadium_v 10 января 2019 | 07:40

michael_zagorsk: и да, кстати 200 км почти от Нур, а не 100
Был и в старом и новом Уренгое, и Газ-сале, и Тазовском, и дальше летал и ездил.
Так что варежку закрой свою.

michael_zagorsk 10 января 2019 | 07:49

vanadium_v: Про Тобольск ещё расскажи, он рядом. Опять врёшь в мелочах. Это привычный ход.

michael_zagorsk 10 января 2019 | 07:52

vanadium_v: Умница, сколько до Муравленко или до Ноябрьска?

vanadium_v 10 января 2019 | 07:55

michael_zagorsk: вы не ответили на мой вопрос.
При чем тут тобольск, при чем тут муравленко?
будем в перечислялки играть? Ханты, Урай, Лангепас, Вартовск???

michael_zagorsk 10 января 2019 | 08:02

vanadium_v: Вот, спасибо, перешли на нормальный язык.

michael_zagorsk 10 января 2019 | 08:04

michael_zagorsk: Момент, не уходи со связи, собачку прогуляю, отвечу обязательно.

vanadium_v 10 января 2019 | 08:05

michael_zagorsk: Спрашиваю вас конкретно:
сколько расстояние от Пурова (ска) до Н.Уренгоя?

michael_zagorsk 10 января 2019 | 07:28

Какая прелесть. 16 лет, ментовская подстилка. Реймер тоже подаст иск. Не, начальник УФСИН тоже голодает с крабами. Вертухаи, мля.

unprejudiced 10 января 2019 | 07:30

Надеюсь примет аконное решение и взыщет с Пономарева и прочих госдеповцев все затребованные деньги. Кстати миньончики, вы уже готовы отправлять смски чтобы пономарев наскреб нужную сумму по выплате причитающегося по иску?

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