Суд в Москве сегодня рассмотрит иск бывшей заключенной к правозащитникам
Инга Кривицкая, отбывавшая срок в мордовской колонии №2 требует от главы «Руси сидящей» Ольге Романовой и лидера движения «За права человека» Льва Пономарева 2 млн рублей. Как сообщила у себя в ФБ юрист «Правозащиты Открытки» Наталия Трубачева, Кривицкая, которая отсидела в колонии более 16-ти лет, утверждает, что пыток там не было, а те, кто освещает эту тему, «обливают грязью свою страну».
Подобные ситуации были и раньше, — сказал «Эху Москвы» исполнительный директор движения «За права человека». По мнению Пономарева, у него получится отстоять свою невиновность. Пономарев добавил, что Инга Кривицкая даже не на основе каких именно его публикаций она подала иск.
Комментарии16
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vitaly_mx23 10 января 2019 | 07:11
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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vanadium_v 10 января 2019 | 07:25
Отправляйте всю эту окололиберальную кодлу к нам в Сибирь,
пусть дороги чистят от снега,
Пономареву лично дадим чистить лопатой трассу от Тобольска до Н.Уренгоя.
michael_zagorsk 10 января 2019 | 07:32
vanadium_v: Ты хоть раз в тех местах, был, придурок? Город Пуров, сто км до Нового Уренгоя, на север, посёлок Тарко-Сале. Там люди добрые, север заставляет. Недоумок.
vanadium_v 10 января 2019 | 07:37
michael_zagorsk: ты сам-то был Пуров ?? ахаха...
Пуровск, олень ты отмороженный...
michael_zagorsk 10 января 2019 | 07:41
vanadium_v: Савушка Краморов, купи карту, лапоть.
michael_zagorsk 10 января 2019 | 07:43
vanadium_v: Как-то приходилось инспектировать газоконденсатный завод.
vanadium_v 10 января 2019 | 07:45
michael_zagorsk:
Так Пуров или Пуровск?
Так сколько расстояние от Пуровска до НУР, товарищ инспектор???
vanadium_v 10 января 2019 | 07:40
michael_zagorsk: и да, кстати 200 км почти от Нур, а не 100
Был и в старом и новом Уренгое, и Газ-сале, и Тазовском, и дальше летал и ездил.
Так что варежку закрой свою.
michael_zagorsk 10 января 2019 | 07:49
vanadium_v: Про Тобольск ещё расскажи, он рядом. Опять врёшь в мелочах. Это привычный ход.
michael_zagorsk 10 января 2019 | 07:52
vanadium_v: Умница, сколько до Муравленко или до Ноябрьска?
vanadium_v 10 января 2019 | 07:55
michael_zagorsk: вы не ответили на мой вопрос.
При чем тут тобольск, при чем тут муравленко?
будем в перечислялки играть? Ханты, Урай, Лангепас, Вартовск???
michael_zagorsk 10 января 2019 | 08:02
vanadium_v: Вот, спасибо, перешли на нормальный язык.
michael_zagorsk 10 января 2019 | 08:04
michael_zagorsk: Момент, не уходи со связи, собачку прогуляю, отвечу обязательно.
vanadium_v 10 января 2019 | 08:05
michael_zagorsk: Спрашиваю вас конкретно:
сколько расстояние от Пурова (ска) до Н.Уренгоя?
michael_zagorsk 10 января 2019 | 07:28
Какая прелесть. 16 лет, ментовская подстилка. Реймер тоже подаст иск. Не, начальник УФСИН тоже голодает с крабами. Вертухаи, мля.
unprejudiced 10 января 2019 | 07:30
Надеюсь примет аконное решение и взыщет с Пономарева и прочих госдеповцев все затребованные деньги. Кстати миньончики, вы уже готовы отправлять смски чтобы пономарев наскреб нужную сумму по выплате причитающегося по иску?