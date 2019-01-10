Суд в Москве сегодня рассмотрит иск бывшей заключенной к правозащитникам

Инга Кривицкая, отбывавшая срок в мордовской колонии №2 требует от главы «Руси сидящей» Ольге Романовой и лидера движения «За права человека» Льва Пономарева 2 млн рублей. Как сообщила у себя в ФБ юрист «Правозащиты Открытки» Наталия Трубачева, Кривицкая, которая отсидела в колонии более 16-ти лет, утверждает, что пыток там не было, а те, кто освещает эту тему, «обливают грязью свою страну».



Подобные ситуации были и раньше, — сказал «Эху Москвы» исполнительный директор движения «За права человека». По мнению Пономарева, у него получится отстоять свою невиновность. Пономарев добавил, что Инга Кривицкая даже не на основе каких именно его публикаций она подала иск.