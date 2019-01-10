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07:00, 10 января 2019

В Санкт-Петербурге пройдут предварительные слушания по делу против соратников Алексея Навального

Прокуратура требует взыскать с них почти 11 млн рублей из-за ущерба зеленым насаждениям в местном Александровском саду.

Речь идет о несанкционированной акции сторонников Навального «Он нам не царь», прошедшей 5 мая прошлого года. Ответчиками по иску прокуратуры являются координатор петербургского штаба оппозиционера Денис Михайлов и пресс-секретарь движения «Весна» Богдан Литвин. Их в ведомстве считают организаторами акции. В исковом заявлении сказано, что во время протестов якобы были вытоптаны газон, а также розы и сирень. В свою очередь, активисты настаивают на том, что ни одной экспертизы, которая бы оценила ущерб от акции протеста, не было проведено. В частности, Михайлов уверен, что сумма в 11 млн рублей выдумана. Он также назвал дело о вытоптанном газоне «политическим заказом», исходящим от нынешнего врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В ходе несанкционированной акции 5 мая в Петербурге были задержаны более 200 человек.

Комментарии

5

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vitaly_mx23 10 января 2019 | 07:11


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






chapter_2 10 января 2019 | 07:12

Вчера было 9-е января - День памяти жертв Кровавого воскресенья 1905 г. Никто не вспомнил, хотя расстрел имел катастрофические последствия для всех россиян.

9 января 1905 г. Царское самодержавие расстреляло мирное шествие рабочих Петербурга.

Нынешняя российская Вертикаль власти ничуть не гуманнее сгинувшего Царского самодержавия, что было подтверждено массовыми экзекуциями мирных граждан 05.05.2018 г. на Тверской улице в Москве, на Дворцовой площади в Петербурге и в других городах России.

Экзекуция мирных граждан-участников акции "Он нам не царь" не закончилась и сейчас продолжается Петербурге.

dimadima32 10 января 2019 | 07:12

на кой нам газоны за 11 млн. рублей, ели трава сама растет бесплатно.

mitja_76 10 января 2019 | 07:18

Ну правильно, если в стоимость газона все, что на его строительстве наворовали включить, наверное где-то так и выйдет.

sara_kerrigan 10 января 2019 | 07:19

Как там с ночной вырубкой парка, недоумки? Выговор?

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