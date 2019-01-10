В Санкт-Петербурге пройдут предварительные слушания по делу против соратников Алексея Навального

Прокуратура требует взыскать с них почти 11 млн рублей из-за ущерба зеленым насаждениям в местном Александровском саду.

Речь идет о несанкционированной акции сторонников Навального «Он нам не царь», прошедшей 5 мая прошлого года. Ответчиками по иску прокуратуры являются координатор петербургского штаба оппозиционера Денис Михайлов и пресс-секретарь движения «Весна» Богдан Литвин. Их в ведомстве считают организаторами акции. В исковом заявлении сказано, что во время протестов якобы были вытоптаны газон, а также розы и сирень. В свою очередь, активисты настаивают на том, что ни одной экспертизы, которая бы оценила ущерб от акции протеста, не было проведено. В частности, Михайлов уверен, что сумма в 11 млн рублей выдумана. Он также назвал дело о вытоптанном газоне «политическим заказом», исходящим от нынешнего врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В ходе несанкционированной акции 5 мая в Петербурге были задержаны более 200 человек.