Дональд Трамп может отменить поездку на экономический форум в Давосе
Это произойдет, если бюджетный кризис в США не завершится к 22 января. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников Белого дома.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Это произойдет, если бюджетный кризис в США не завершится к 22 января. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников Белого дома.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mx23 10 января 2019 | 07:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.