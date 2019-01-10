Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
Как передает РБК, по состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах.
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Как передает РБК, по состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах.
Комментарии5
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igorrrpadlowitchs 10 января 2019 | 07:04
А потом, когда надо будет,что- то приобрести у американцев, будут опять юани переводить в доллары! Дураки с инициативой!!
vitaly_mx23 10 января 2019 | 07:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
mihvol_70 10 января 2019 | 07:05
А потом эти медведпутинские ДЕБИЛЫ в ЦБ, Кабмине и АП обижаются, когда им говорят "Дебилы, б..дь" !
sara_kerrigan 10 января 2019 | 07:17
Это типа Америке назло? :)
Так надо было дальше пойти и назло всем перевести всё в рубли.
chapter_2 10 января 2019 | 07:28
За 20 лет президентства В,Путина рубль так и не стал нормальной мировой валютой, такой как доллар, иена, евро и юань.
Уход от доллара связан с предположением Кремля, что с юанями, иеной и евро ему будет проще преодолевать санкционные барьеры.
Главными причинами нынешних невзгод России являются Крымнаш и империалистическая внешняя политика Кремля.