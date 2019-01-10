Один из основателей движения «желтых жилетов» призвал обрушить банковскую систему Франции
Как пишет газета деловых кругов страны «Эко», Максим Николь предложил своим сторонникам провести операцию по массовому снятию наличных со своих банковских счетов. Издание напоминает, что подобная ситуация имела место во время финансового кризиса 2007 года. Тогда из-за оттока средств вкладчиков рухнул британский банк «Нортен Рок». Общий объем средств частных лиц во французских банках составляет около полутора триллионов евро.
Комментарии1
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